Kunetz: meredeken csökkennek a túlélési esélyek az új rendelkezés miatt

A Nemzeti Népegészségügyi Központ új határozatot adott ki, amellyel a baleseti betegellátást a budai oldalon lényegében megszüntetik, mivel koronavírusos betegek ellátására állítják át a Közép-budai Centrum Új Szent János Kórházat. Kunetz Zsombor, egészségügyi elemző,-szakértő, -rendszerfejlesztő ezzel egy nagyobb baleset esetén veszélybe kerül a sérültek ellátása, ami életvesélyes lehet sok esetben.

Az egész budai baleseti sebészeti ellátást áttolják a pesti részre, a Merényire, a Baleseti Intézetre és a Honvédra. A János Kórházból teljes Covid-kórházat csinálnak. Eddig sem unatkoztak, most kapnak még beteget. Azonban egy nagyobb baleset bekövetkeztekor a sérültek túlélési esélye meredeken csökkenni fog - kezdi Facebook-bejegyzését Kunetz, aki posztjához csatolta az NNK vonatkozó határozatát is, amely egyértelmű utasítás a mentőknek, hogy a sérülteket ne szállítsák a Szent János Kórházba, ami súlyponti ellátóhely a baleseti sérültek esetében is.

"Nincs ma Magyarországon olyan intézmény, amely 2 nagyon szerencsés esetben 3 egyszerre érkező súlyos-életveszélyes állapotú beteget el tudna látni egy adott időpillanatban" - teszi hozzá magyarázatként, jelezve, hogy a helyszámok szűkítésére csak a betegek légi úton vidéki kórházakba történő szállítása jelenthet apró megoldást, ám az ilyen továbbításból adódó trauma sem kedvez a sérültek túlélési esélyeinek.