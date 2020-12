Kunezt Zsombor: ostoba döntés volt a vásárlási idősáv bevezetése

Kunetz Zsombor sürgősségi szakorvos, egészségügyi szakértő szerint rendkívül ostoba döntés volt az idősek bevásárlási idősávjának bevezetése és ezt talán már Müller Cecília is látja.

A tisztifőorvos arról beszélt a közmédiának, nagyon rossz irány, hogy tömve vannak a bevásárlóközpontok.

Kunezt Zsombor szerint jó, hogy ezt belátta és talán egyszer majd megérti, hogy a helyes döntés az egyszerre, egyidőben egy adott légtérben tartózkodók korlátozása lenne az idősáv helyett.

Persze az is lehet, hogy semmit sem értett meg, csak megtalálta a felelősöket a megoldás helyett akikre most ezt is rá lehet húzni - tette hozzá.