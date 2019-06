Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kúria: Nyilvánosságra kell hozni a kórházi fertőzések adatait

A Kúria mai döntése értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) át kell adnia a kórházi fertőzések adatait a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársainak. A civil szervezet két évig évig pereskedett az adatok megismerhetőségéért, arra hivatkozva, hogy mindenkinek joga van tudni, hányan fertőződnek és halnak kórházi fertőzésben a magyar kórházakban. A statisztikák pontos ismerete azért is fontos, mert sokat elárul arról, hogy egy ország mennyi figyelmet fordít a jó minőségű egészségügyi ellátás kiépítésére - írja közleményében a TASZ.

Magyarországon - nyugat-európai és más fejlett országokkal ellentétben - nem lehet megismerni, hogy az egyes kórházakban hányan fertőződnek és halnak meg kórházi fertőzésben. A titkolózó gyakorlatot megelégelte a TASZ és közérdekűadat-igénylésben kérte ki a számokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint azonban az adatok nem tartoznak a nyilvánosságra, így majd' két évig tartó pereskedés vette kezdetét, ami a mai napon zárult le a Kúria döntésével - olvasható a TASZ közleményében.

A Kúria megerősítette a másodfokú bíróság döntését, és kimondta, hogy a kórházi fertőzéses adatoknak intézményekre lebontva is nyilvánosaknak kell lenniük. A Kúria ezen felül tételesen elutasította az EMMI minden, az adatigénylés ellen felhozott érvét. Kimondta: nem igaz az, hogy egy statisztikai adatsor nyilvánosságra hozatala bárki személyes adatait veszélyeztetné, mint ahogy az sem igaz, hogy ezek az adatok döntés-előkészítő jellegűek lennének, amikor a titoktartás indokolt lehetne.

Ezt is mondta a Kúria A Kúria arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy megmagyarázza és kontextusba helyezze a nyers adatokat, hogy azok ne legyenek riadalomkeltők.

Az adatigénylés a 2015-16-os időszakra vonatkozott, mert akkor még nem álltak rendelkezésre újabb adatok, de a TASZ a kedvező ítélet alapján kikéri az elmúlt 3 év adatait is. A szervezet tervezi, hogy azt is kideríti, a két évig tartó jogellenes titkolózás mennyibe került az adófizetőknek.

Az EMMI abszurd érvekre hivatkozott, közben nem tett semmit

Miközben zajlott a per, nem történt érdemi változás a kórházi fertőzések terén Magyarországon. Továbbra is esetleges, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a fertőzésekről szóló éves összefoglaló jelentést, aminek tartalma az eddigi években közel sem volt közérthető. Bár Kásler Miklós EMMI-miniszter tavaly nyáron átfogó intézkedéseket jelentett be a kórházi fertőzések visszaszorítására, végül csak egy olyan rendeletre futotta, aminek a kórházak - források híján - csak saját erejükből próbálhattak megfelelni.



Még nincs vége

"Tragikomikus, hogy két évet kellett várnunk az adatok megismerésére, de nagyon örülünk, hogy a döntés végül pozitív lett" - mondta Asbóth Márton, a TASZ projektvezetője. "A Kúria ítélete nemcsak a kórházi fertőzéses adatok szempontjából kulcsfontosságú, hanem azért is, mert nehezebbé tette a közérdekű adatok eltitkolását. Óriási lépés, hogy végre megismerhetjük az adatokat, de a feladataink ezzel nem értek véget: fel is kell dolgoznunk őket, amit önkéntes szakértőkkel fogunk megtenni. Szerintünk ezt a feladatot az államnak kellene elvégeznie, de ha nem teszi, akkor majd mi megcsináljuk helyette. Reméljük, a jövőben nem kell perre menni ezekért az adatokért, de ha kell, mi ott leszünk és kipereljük őket" - tette hozzá a projektvezető.