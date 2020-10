Lakásmatek: mennyit ér a csok az áfacsökkentés mellett?

A családi otthonteremtési kedvezménnyel - azaz a csokkal - vásárolt új építésű ingatlanoknál az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz - mondta vasárnap a közrádióban Novák katalin családügyekért felelő miniszter.

A tervezett áfacsökkentésre példaként a miniszter azt mondta: ha valaki 2021. január elseje után új építésű ingatlant vásárol - ami lakás esetén nem haladja meg a 150, háznál a 300 négyzetméteres alapterületet -, akkor a mostani 27 százalékos áfa helyett csak 5 százalékot kell fizetnie. Egy 30 millió forintos ingatlan vásárlásakor ez 6,5 millió forintos áfamegtakarítást jelenthet, egy 50 millió forintosnál pedig 11 milliót - írja az MTI a miniszter nyilatkozatára hivatkozva.

Akik pedig csokkal vásárolnak új építésű ingatlant, januártól az 5 százaléknyi áfatartalmat is visszaigényelhetik. Ez egy 30 milliós lakásnál a 6,5 milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós visszaigénylést jelent, az 50 milliósnál pedig a 11 milliós megtakarítás mellett további 2,5 milliót.

A csokot a gyermekeiket egyedül nevelő szülők is igénybe vehetik már meglévő gyermekeik után, használt ingatlanhoz is felhasználható, és már egy gyermek vállalása esetén, illetve gyermeket tervező házaspároknak is jár a támogatás.