Lassan indul az MNB új hitelprogramja, de nagy a lelkesedés

Három hónapja tart már az NHP Fix program, de az ezermilliárdos keretösszegnek eddig a tizedét sem helyezték ki. Ám a bankok lelkesek, a kkv-k is, főleg az agrárcégek keresik a fix kamatozású beruházási hitelt.

Nehézkesen indul be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) januárban indított új növekedési hitelprogramja, az NHP Fix, a jegybank ugyanakkor nem adott információt arról, hol tartanak most a kihelyezések és a szerződéskötések.

Lapunkkal ezt közölték: "amikortól a program kihasználtsága elérte a 100 milliárd forintot, az MNB a keretösszeg kihasználtságának mértékét minden naptári hónap első keddi munkanapján közzéteszi a megelőző hét utolsó munkanapjával bezárólag beküldött kkv-szerződések összegei alapján."

Április első keddjén azonban nem jelent meg ilyen dokumentum a jegybank honlapján.

Valami nyoma már van

Az MNB azért indította el a hitelprogramot, mert az nhp második szakaszát, illetve teljes kivezetését követően visszaesett a fix kamatozású kis- és középvállalati (kkv) hitelek aránya különösen a hosszabb futamidők esetében. A program lezárását követően a bankok - fix kamatú forrás hiányában - vélhetően kevésbé voltak hajlandók kedvező kondíciókkal fix kamatú kölcsönt nyújtani. Ha meg is tették, olyan felárat, illetve kamatszintet határoztak meg, amelyet a vállalkozások már túl magasnak ítéltek meg.

Ezáltal az ötévesnél hosszabb futamidejű kkv-hitelek csupán 20-30 százaléka volt fix kamatozású, míg az nhp-s programok idején ez az arány 60-80 százalék között alakult. Márpedig a jegybank jobban szereti, ha a cégek kiszámítható hiteleket vesznek fel hosszabb távra, a pénzügyi stabilitást ugyanis ez szolgálja jobban. A szerdán megjelent friss, februári hitelstatisztikák alapján látszik már fejlődés: januárban és februárban több legalább ötéves kamatfixálású hitelszerződést kötöttek a cégek, mint korábban. Januárban volumenük 27,3 milliárd, februárban több mint 36 milliárd forint volt. Ezek, ha nem is kiemelkedően magasak, de a korábban megszokottnál nagyobb mennyiségek.

Az eddigi NHP-programok eredményei Hiteltípus Szerződések száma Szerződések összege (milliárd forint) Beruházási hitel 60152 1695 Forgóeszközhitel 8617 505 EU-s támogatás előfinanszírozása 4139 129 Hitelkiváltás 5041 482 Összesen 77949 2811

Forrás: MNB

A pénzügyi cégek sem osztottak még meg sok konkrétumot a Napi.hu-val. A programban az MNB e célra létrehozott honlapja, az nhpfix.hu szerint csaknem 50 hitelintézet és pénzügyi vállalkozás vesz részt, sokan már az indulás napjától kínálják az új hitelt. A CIB Bank is ilyen, náluk nagy az érdeklődés a konstrukció iránt, és már január első felében megtörténtek az első folyósítások is. A bank célja, hogy az idén minimum 8 százalékos piaci részesedést hasítson ki a kkv-szektor hitelállományából, ezért a program egészében 80-100 milliárd forintnyi kedvező kamatozású hitel kihelyezését célozza meg.

Az MKB is január 2-a óta kínálja az NHP Fixet, náluk is érdeklődnek a cégek iránta, a takarékoknál, az UniCreditnél és az OTP-nél is vannak érdeklődők szép számmal. Az UniCreditnél a vállalkozások jelentős érdeklődésének eredményeként a szerződések összesített hitelösszege már jóval meghaladja az 5 milliárd forintot, aminek mintegy 70 százaléka már az üzletet szolgálja a vállalkozásoknál. A Budapest Bank is kínálja a hitelt már január eleje óta, és több szektorban is élénk keresletet tapasztal. A lízingállomány (szerződött és folyósított): 6 milliárd forint volt a hitelintézetnél. A K&H-nál is komoly az érdeklődés, eddig 6 milliárd forintnyi hitelre szerződtek le - ennek a felét folyósították már - és egymilliárd forintnyi lízinget helyeztek ki a programban.

Forgóeszköz-finanszírozásra nem adják

Az NHP fix konstrukciót bármilyen magyar kis- és középvállalkozás igényelheti beruházási céljai megvalósítására, függetlenül a vállalkozás méretétől. A termék tekintetében nincs számottevő változás az NHP előző szakaszaihoz képest azon túl, hogy az NHP fix nem fordítható forgóeszköz-finanszírozásra. A program keretében nyújtható beruházási hitel és pénzügyi lízing összegének alsó határa 3 millió forint, felső határa pedig 1 milliárd forint, a maximális kamat pedig 2,5 százalékos.

A bankok eddigi tapasztalatai szerint az eddigi hitelek futamideje is hasonló, mint a korábbi nhp-s hiteleké volt. A CIB a mikrovállalati szegmensben 5-8 éves futamidőt, míg nagyobb vállalkozásoknál ennél hosszabb, 7-10 éves átlagos futamidőt tart egészségesnek, hiszen esetükben a cash-flowkat és az adósságszolgálatot sokkal biztosabban lehet prognosztizálni. A cégméreten túl további befolyásoló tényező lehet a hitelcél és a finanszírozási forma, például lízing esetén a futamidő igazodik a termelőeszköz amortizációjához, beruházások estén pedig összhangban van a megtérüléssel.

Az agráriumban keresik

A CIB Lízingnél ezért a 4-5 éves futamidők a leginkább jellemzőek, igazodva egy-egy termelőeszköz teljes életciklusához, amortizációjához. "Az életciklus eszközönként is eltérő, például egy kamion finanszírozásnál igen gyakori a 3 éves futamidő, míg egy mezőgazdasági gép még 10 éves életkor felett is teljes mértékben termelésbe vonható" - mondta Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágának vezetője. Az UniCreditnél a megkötött NHP Fix szerződések átlagos futamideje 4-5 év, az átlagos hitelösszeg - a nagy számú, de kisebb összegű lízingügyletnek köszönhetően - 20 millió forint körül van.

A bankok tapasztalatai szerint bár ágazati korlátozás nincs, ahogy a korábbi programokban, most is vannak olyan szektorok, amelyek nagyobb mértékben igénybe vehetik a kölcsönt. A CIB-nél például az őstermelők és a mezőgazdasági vállalkozók felülreprezentáltak az ügyfélkörben. A Takarék csoportnál ugyanazok a szektorok keresik a leginkább az új nhp-t, amelyek az előző szakaszokban is, vagyis a jármű- és gépgyártás, a kereskedelem és az agrárium. Az UniCreditnél a hitelt jellemzően eszközvásárlásra igénylik. A legtöbb ügyletet mezőgazdasági gépvásárlásra kötötték az ügyfelek, vagyis a hitelfelvevők többsége a mezőgazdasági szektort képviseli.

A Budapest Banknál a kkv-k esetében (évi nettó 200 milliárd forint árbevétel felett) az átlagos futamidő 7,5 év, az átlagos hitelösszeg pedig 106 millió forint. A cégek elsősorban a hosszabb, 5 éven túli beruházások finanszírozására kérik a kölcsönt. A kisvállalkozások (a Budapest Banknál ez évi nettó 200 milliárd forint árbevétel alatti cégeket jelent) többnyire arra törekednek, hogy kihasználják a maximális, 10 éves futamidőt. Esetükben az átlagos hitelösszeg 12,5 millió forint. A lízingnél az átlagos finanszírozott összeg 21 millió forint, a futamidő pedig 4,2 év.

A K&H-nál a hitelügyletek 30 százaléka kisebb 10 millió forint alatti, míg 20 százaléka nagyobb, 100 millió forint fölötti szerződéses összeg. A lízing esetében a kisebb összeg a jellemzőbb, 30 millió forintos az átlagos finanszírozás, de minden ötödik ügylet 5 millió forint alatti. A K&H-nál is az agrárcégek keresik főleg az NHP Fixet, de az áruszállítással és szállítmányozással foglalkozó vállalkozások körében is népszerű az MNB-s hitelprogram.