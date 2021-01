Lassan lejár a kerttulajdonosoknak adott haladék

Az avar- és zöldhulladékok égetésének év elejére kitűzött teljes tilalmára vonatkozó szabályozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni - mondta el az InfoRádiónak Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője.

A néhány hónapos haladék mind az önkormányzatoknak, mind a lakosságnak időt adhat az alternatív megoldások megismerésére, illetve kidolgozására. Sok helyen elérhető már a szervezett elszállítás, másrészt nagyon jó megoldás a komposztálás, de ha lehetőség kínálkozik ágdaráló használatára, a felaprított kerti hulladék kiválóan újrahasznosítható mulcs (talajtakaró faháncs) készítésére is - idézi az Infostart a szakembert.

A veszélyhelyzet végéig továbbra is az önkormányzatok határozzák meg a kerti hulladékok égetésének szabályait. Ez a tevékenység egyes településeken már eddig is tiltva volt, másutt általában az év egy időszakában vagy a hét bizonyos napjain engedélyezik az égetést. Miután pedig a levegő védelme kiemelten fontos, ha valakit illegális avarégetésen érnek tetten, a szabálysértő magánszemélyek 100 ezer forintos bírsággal is büntethetők.

Egy, az Agroinform.hu oldalán megjelent kérdőívre adott válaszokból kiderült, hogy az emberek 62 százaléka eddig évente egy-két égetéssel letudta a kerti hulladék megsemmisítését, ennél gyakrabban csak 23 százaléknyian nyúltak a gyufához. Közülük a legtöbben (49 százalék) a kiskertben felhalmozódó növényi hulladéktól szabadulnak meg ily módon, jelentős számban említették külön a levágott szőlővesszőt.

Akadnak olyan növényvédelmi problémák, amelyek esetében kifejezetten az égetéssel lehet megszabadulni a kártevőktől, például a kiskertekben a dióburok-fúrólegyektől, amelyek esetében a kertek tisztán tartása mellett az avarégetés is fontos védekezési megoldás - tette hozzá.