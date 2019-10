Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lassulás várható a magyar gazdaságban

Stabil lassulásra lehet számítani a gazdaságban az idei második félévtől, de még így is robosztusak maradnak a magyar gazdaság bővülési kilátásai. A világgazdaság annak ellenére nem növekszik, hogy ehhez minden adott lenne, mégis megúszhatjuk a sokak által rettegett nagyszabású összeomlást a Kopint-Tárki legújabb előrejelzése szerint.

Tovább emelte idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki, ami immár 4,8 százalékos bővülést vár hazai gazdaságban a korábbi 4,5 helyett.

Az első félévi, 5 százalék közeli bővülési ütemével Magyarország az Európai Unió második helyén volt Írországot követően, amihez hozzá kell tenni, hogy az ír adórendszer sajátosságai miatt egy-egy nagyobb multicég pillanatnyi elszámolási időszaka is tetemes elmozdulást idézhet elő az össztermék alakulásában.

Összességen a magyar gazdaság helyzete kifejezetten kedvező

- mondta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezetője a vállalat legújabb konjunktúrajelentésének bemutatóján.

A romló külső környezet ellenére megmutatta a magyar ipar, hogy vannak tartalékai, hiába esett vissza jelentősen a legfontosabb német gazdaság, különösen az autóipar. Dinamikusan nőnek a bérek, ezzel párhuzamban a fogyasztás, és az új statisztikai adatok alapján akár többletes is lehetne idén a költségvetés, annyira jól alakulnak az adóbevételek.

A második félévre lassú, békés lassulással lehet számolni, 2020-ra 3,2 százalékos jelenleg a Kopnt-Tárki előrejelzése, ami megegyezik a nyári jóslattal. A 2020-ra prognosztizált lassulás mögött az áll, hogy minden összetevő, ami az ide első félévben kiugró növekedéshez vezetett eltérő mértékben de visszaesik - mondta a Napi.hu kérdésére Palócz.

Ugyan a korábban 2018-ra várt tetőzést az uniós pénzek felhasználásában idénre tolódott, most már biztosra vehető, hogy ez kisebb növekedési támasz lesz 2020-ban. a csúcsra járatott építőipar is eléri a felső korlátját, noha ez a szegmens az elmúlt évek kirobbanó teljesítményének eredményeként a GDP 5 százalék helyett most már közel 10 százalékát adja.

A kétszámjegyű béremelkedés sem fenntartható, ezt leginkább a nemzetközi tulajdonban lévő, a hatékonyságukat javítani képes cégek tudják a legjobban megközelíteni, a költségvetési szektor viszont mér vérhatóan nem, ami további átrendeződéseket vetít előre a munkaerőpiacon.

Túl nagy baj így sincs

Nem mondtuk, hogy 2008-hoz hasonló helyzet lenne, csupán annyit, hogy 3-as kezdőszámúra mérséklődik a növekedés, ez így is egy robosztus érték

-mondta Palócz Éva.

Nemzetközi szinten a korábbi recessziós várakozás ellenére most épp több tényező mutathatna a gyorsulás felé - mondta a Napi.hu kérdésére Nagy Katalin, a kutatóintézet szakértője. Ilyen szempont a világszerte rendkívül kedvező finanszírozás. Alacsonyak a kamatok, mégsem vesznek fel a cégek hitelt, nem akarnak tömegével beruházni.

Az összképet több ellentétes hatás alakítja, leginkább a politika által okozott bizonytalanság eredményezi az általánosnak tűnő negatív várakozásokat, amelyek a különböző bizalmi indexekből kiolvashatók. Ilyen a végeláthatatlan kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, vagy újabban a világ olajellátására kiható Szaúd-Arábiát ért támadás.

Mindennek a fejlettebb piacokon már a munkaerő statisztikákban is megmutatkozik a hatása, lassul a foglakoztatás bővülésének üteme. Míg korábban a munkaerőhiányt nevezték meg sok országban a további növekedés legnagyobb várható akadályaként a cégvezetők, ezt a szerepet mostanra átvette a politika kiszámíthatatlanságából adódó bizonytalanság, ami mellett nem éri meg beruházni.