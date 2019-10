Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Látják már a csemetéből az erdőt

Az országos erdősítési és fásítási programok sikerének egyik feltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű kiültethető facsemete álljon rendelkezésre az országban, ennek érdekében már történtek is intézkedések – mondta el Zambó Péter, a szaktárca földügyekért felelős államtitkára.

Zambó Péter szerint az Agrárminisztérium (AM) elkötelezett a magyar erdők fenntartása és területük növelése mellett. Ebben a munkában pedig különös hangsúllyal kell foglalkozni az ehhez szükséges szaporítóanyagot termelő ágazat fejlesztésével. Mint kifejtette, a szaktárca megkönnyítette az erdészeti szaporítóanyagok termelését és kereskedelmét, amely így amellett, hogy a természetvédelem ügyét szolgálja, a csemetekertekben folyó munkát versenyképesebbé, az értékesítést pedig rugalmasabbá teszi. Az AM a szakma elvárásaihoz igazította a facsemete-minősítés és forgalmazás feltételeit, hogy ezzel is hozzájáruljon az erre az évre tervezett 6000 hektárnyi új erdő telepítéséhez.

A szaktárca megújította a szaporítóanyag-termelésre vonatkozó rendeletet, és megkezdte a csemetekertek gépesítési, öntözésfejlesztési támogatási rendszerének kidolgozását. Az erdészeti ágazatot leginkább érintő változásként csökkent a minősítésre kötelezett fafajok száma, így az erdészeti szaporítóanyag ágazatban érintett termelők adminisztrációs terhei jelentősen csökkennek. Az erdőgazdálkodási és a természetvédelmi szempontokra figyelemmel ugyanakkor továbbra is megmarad az erdészeti szaporítóanyag kötelező hatósági ellenőrzésének a lehetősége.

Az erdészeti szaporítóanyag-termelők versenyképességét növeli, hogy módosultak az erdészeti szaporítóanyagok nemzetközi kereskedelmi forgalomba hozatalának szabályai. A piac által elvárt rugalmasságot az erre vonatkozó rendelet a forgalomba kerülő tételek forgalmazást követő, utólagos bejelentésével biztosítja, amely jelentősen segíti az exportlehetőségeket. A módosítással egységessé vált az erdészeti szaporítóanyag-termelés hatósági ellenőrzése, amellyel a termelők és a hatóság adminisztratív terhei tovább csökkennek.

Magyarország területének több mint húsz százalékán, összesen mintegy kétmillió hektáron erdő található. A 2016-ban elfogadott Nemzeti Erdőstratégia egyik kiemelt célja, hogy a következő ötven évben az erdőborítottságot 27 százalékra növeljük. Az erdészeti szaporítóanyag-termelés fontosságát mutatja, hogy csak az állami erdőgazdaságok az elmúlt tíz évben mintegy 450 millió facsemetét ültettek el az erdők fenntartása érdekében, amiket szinte teljes egészében hazai termelők állítottak elő.