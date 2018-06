Látványos változás történt a családoknál

Úgy tűnik, a gyed extra lendületet adott a nemek közötti egyenlőség kérdésének: több apának van joga a gyermekével lenni és több anya térhet vissza a munka világába - számolt be a 24.hu.

Egyetlen év alatt megduplázódott a gyermekgondozási díjat (gyed) kapó férfiak száma - tudta meg a portál az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi).

A gyed azoknak jár, akik a gyermek születését megelőző két évben legalább 365 napig biztosítottak voltak, tehát dolgoztak vagy a felsőoktatásban, nappali tagozaton tanultak. Az ellátást a gyermek kétéves koráig folyósítják, ikrek esetén egy évvel tovább. Összege a szülő korábbi fizetésének 70 százaléka, felső korlátja a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 2018-ban ez bruttó 193,2 ezer forint.

A gyeddel láthatóan komoly tervei vannak a kormánynak: 2014 óta két gyermekre két, teljes összegű ellátást is fel lehet venni és ekkortól könnyítettek az ikres családok helyzetén az ellátási idő meghosszabbításával. 2014-ben vezették be a gyed extrát is, így a kisgyerekes családoknak nem kellett választani a munka és gyed között: a szülő akkor is megkapta az ellátás teljes összegét, ha a szülő visszament munkahelyére, akár teljes állásban is. 2016 óta még rugalmasabb a rendszer: nem kell megvárni a gyermek egyéves korát, a szülő akár a féléves gyemeke mellett is korlátlanul dolgozhat

Amíg 2016 decemberében a 92 740 gyeden lévő szülő mindössze 4,7 százaléka (4371 fő) volt férfi, addig tavaly már 8057 apa élt az az ellátással, ez a 99 362 gyedes szülő 8 százaléka.

Fotó forrása: Pixabay.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.