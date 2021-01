Lazítás a láthatáron az iskolákban

Az érettségi előtti hetekben már elképzelhető, hogy enyhítenek valamit a szigorú járványügyi szabályokon a középiskolákban - írja a Magyar Nemzet.

Február 15-ig kell jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra, amelyeket a tervek szerint a koronavírus-járvány ellenére is hagyományos módon szerveznek. Míg tavaly eltörölték a szóbeli számonkéréseket és az előre hozott vizsgákat, valamint engedélyezték a tanulóknak a halasztást, most arra készül az oktatásirányítás, hogy normál rendben, az eredeti időpontban tartják meg az érettségit - olvasható a portálon.

A tavaly már sikeresen alkalmazott óvintézkedéseket most is betartják, vagyis

maradnak a védőkesztyűk, maszkok, lázmérők,



létszámkorlát lesz a tantermekben,



javítás előtt pihentetik a dolgozatokat,



folyamatosan fertőtlenítik az épületeket,



megtiltják a csoportosulást,



szülők pedig nem léphetnek az iskolák területére.



A soron kívüli oltásról még nincs döntés. A tanárszervezetek hetek óta szorgalmazzák, hogy a pedagógusok a lehető leghamarabb kapják meg a vakcinát, de hogy mikor kerülnek sorra, még nem tudni.

Most igazán nagy kihívás az érettségi

A digitális oktatás egyértelműen az érettségiző évfolyamnak okozza a legnagyobb kihívást. A most vizsgázók ráadásul jóval nehezebb helyzetben vannak a tavalyiaknál, hiszen 2020-ban csak a vizsgaidőszak előtti utolsó heteket töltötték online munkarendben az osztályok. Most viszont nem csak a véghajrában, hanem a felkészülési idő zömében mellőzniük kell a személyes találkozásokat, hiszen november 11. óta nem járnak iskolába, sőt már az elmúlt tanév utolsó hónapjait is otthon töltötték.

A vizsgákra való felkészülés és a sikeres egyetemi felvételi érdekében a Nemzeti Pedagógus Kar többször is kérte, hogy legalább a végzősöket engedjék hamarabb vissza az intézményekbe.