Lázonganak vidéken a Fideszben, nincs, aki szóljon Orbánnak?

A vidéki fideszesek úgy érzik, nem kaptak kellő segítséget a pártközponttól az önkormányzati választások előtt, nem vették komolyan a helyiektől érkező figyelmeztetéseket. Sajtóhírek szerint Orbán Viktort senki sem meri figyelmeztetni a hibáira.

- Amikor kirobbant a Borkai-botrány, összeültünk, s megbeszéltük, hogy lépni kellene valamit, nehogy ránk is boruljon a szarból, de Pestről az a válasz jött, nem kell foglalkozni vele, ez a győriek ügye, nekünk nem árthat semmit. Erre tessék, vasárnap egy olyan választókerületben veszítettem simán, melyet korábban kétszer meggyőző fölénnyel hoztam - idézett a Népszava egy vesztes dunántúli fideszes képviselőt.

- Budapestről folyamatosan azzal jöttek, hogy az ellenzéki összefogást nem úgy kell számolni, hogy összeadjuk a benne szereplők támogatottságát, mert a felmérések szerint a jobbikosok nagy része nem fog a bakoldaliakra szavazni, hanem otthon marad - magyarázta egy fideszes politikus, aki az elmúlt öt évben egy dunántúli város frakcióvezetőjeként ült a testületben, ahová most be sem jutott. - A Facebook-bejegyzések alapján viszont mi nem ezt tapasztaltuk, és a kampányban is látszott, sokkal jobban érdeklődnek az emberek a választás iránt, mint korábban.

- Elpuhultunk. Elkényelmesedtünk. Elgőgösödtünk. Mondjam még? - így summázta egy jobboldali értelmiségi Egerben pártja és polgármestere vereségét. A kampányt közelebbről figyelő férfi szerint senki nem jelezte, hogy nagy a baj, de ha leültek volna gondolkodni egy kicsit, akkor maguktól is kitalálhatták volna: kevés lesz ugyanaz a mozgósítás, mint öt évvel ezelőtt, hisz a túloldalon nem szétaprózott, hanem összefogott ellenzék állt, ütőképes aktivistacsapattal.

A Népszava fideszes forrásokból úgy értesült, hogy régóta nincs senki a pártban, aki szólni merne Orbán Viktornak, ha olyan lépésre készül, aminek negatívak lehetnek a következményei. Legfeljebb utólag van egy-két "kibeszélő show", ahol egy-két "bátrabb" politikus, képviselő megfogalmazhat kritikát, persze itt sem a pártelnök felé, hanem más bűnbakot találva. Most éppen a kormányközei közvélemény-kutatóké lett ez a szerep. Ilyen "kibeszélő show" lehet a jövő heti parlamenti szezonkezdet előtt a Fidesz kihelyezett frakcióülése.

