Lazulni látszik az irodához kötöttség mítosza

A cégek több, mint fele a korábbinál sűrűbben tart majd online tárgyalást a vírushelyzet után is, de a személyes találkozásokra is szükségük van.

A vállalkozások 51 százaléka tartana több online tárgyalást a járványt követően, 7 százalék pedig kizárólag online megbeszéléseket szeretne majd. A cégek 54 százaléka egyúttal azt is megjelölte, hogy reméli, visszatérhet a járvány előtti szokásaihoz, ami leggyakrabban a saját vagy az ügyfél tárgyalójában való megbeszélést jelentette - derül ki a Meety teremfoglaló portál elsősorban irodai-típusú tevékenységet végző cégek között végzett felméréséből.

Az irodahasználattal kapcsolatos terveket illetően 5 százalék válaszolt úgy, hogy nagyrészt online munkavégzésre fog átállni, és a cégek 40 százaléka enged majd több home office-t a dolgozóinak.

A válaszadók 10 százaléka jelezte, hogy kisebb irodába szeretne költözni, mert akkor sem fogja megérni a jelenlegi irodáját fenntartani, ha megoldódik a vírushelyzet. Öt százalék rájött, hogy nincs feltétlenül szüksége állandó irodára, elég hetente-havonta tartani egy személyes megbeszélést.

A cégek 32 százaléka reméli, hogy visszatérhet a vírus előtti irodahasználati szokásaihoz és újra bejárhatnak majd. Másik 21 százalék pedig jelenleg is ugyanúgy dolgozik, ahogy a járvány előtt, ami többségük esetében szintén azt jelenti, hogy az irodában. Tehát a cégek fele nagyjából ugyanúgy fog működni, ahogy ezelőtt és ki fogja használni az irodáját.

A cégvezetők többnyire egyetértenek abban, hogy "minél többet találkoznak az emberek, annál hatékonyabb cég". A munkavállalók között van olyan, aki szintén az irodába járás mellett érvel, egyrészt a nyugodtabb, ideálisabb munkakörülmények, másrészt az ingerekre, impulzusokra való igény miatt. De van olyan is, akinek tökéletesen bevált az otthoni munka, és a cége is hatékonynak tartja így a munkavállalókat. Viszont a konklúzió szinte mindig az, amit a pszichológus is megerősít, hogy ha sok home office-t enged is a cég, legyen bizonyos rendszerességgel alkalom, amikor személyesen találkoznak a dolgozók, hogy "szabadon beszélgessenek, emberként szólhassanak egymáshoz".

Saját irodában vagy kávézóban tárgyalnak inkább? Amely cégeknek van saját tárgyalójuk, azok közül 95 százalék megjelölte, hogy használta is azt, gyakran tárgyalt ott. Ugyanakkor kiderült, hogy 41 százalékuknál ennek kihasználtsága 50 százalék alatti volt. Ezeknek a cégeknek az 54 százaléka emellett az ügyfelei tárgyalójába is sűrűn ment megbeszélésre, 24 százalék pedig szeretett étteremben, kávézóban tárgyalni. Nagyrészt online megbeszélést a saját irodával rendelkezők közül csak a cégek 9 százaléka tartott a vírus előtt.

Akiknek nincs saját tárgyalójuk, azok közül a legtöbben (59 százalék) az ügyfeleiknél tárgyaltak, a második legnépszerűbb válasz (a járvány előtti időkre vonatkozóan!) az volt, hogy nagyrészt online megbeszéléseket folytattak (45 százalék). Közülük 28 százalék járt étterembe is tárgyalni, 14 százalék pedig óradíjas tárgyalót bérelt szükség esetén.

Elhangzik többek között, hogy az online meetingek azért fárasztóak, mert az érzékszerveink nem videóra vannak kitalálva. A személyes üzletkötés melletti egyik érv, hogy olyankor nagyobb az elköteleződés. Van olyan nyilatkozó, akinél 20 éves gyakorlat az online tárgyalás, és többen emelik ki az időspórolást előnyként. Aztán a véleményekben szinte kivétel nélkül ott van egy "de", hogy azért a személyes találkozás az igazi. Az egyik nyilatkozó úgy fogalmaz: "többnyire az a konklúzió az ügyfelekkel, hogy majd ha vége a járványnak, akkor találkozzunk".