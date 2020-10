Leállt Magyarországon a hepatitis C szűrése

Teljesen leállt Magyarországon a hepatitis C-s betegek szűrése - mondta a Világgazdaságnak Makara Mihály, a Budai Hepatológiai Centrum főorvosa -, ezért csökken az újonnan regisztrált fertőzött betegek száma.

Makara Mihály szerint a leállás oka, hogy a hepatitis C-t és a koronavírust is ugyanazok a szakemberek gyógyítják, a fókusz pedig az utóbbi betegségen van - írja a napilap.

Tavaly havonta mintegy kétszáz betegnél kellett megkezdeni a hepatitis C miatti kezelést, az idén száznál is kevesebbnél. A lakosság 0,7 százaléka, több mint 70 ezer ember lehet ezzel a vírussal fertőzött úgy, hogy a többségük nem is tud róla.

2019-ben 13,8 ezer hepatitises részesült egészségügyi ellátásban az egészségbiztosító adatai szerint, gyógyításukra évente mintegy 6,5 milliárd forintot költenek.

A szűrés azért is fontos, mert a betegség felfedezésével megelőzhető a májzsugor, a májrák és több más szövődmény, és szüntethető meg a fertőzőképesség.