Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Leendő nyugdíjasok miatt fordultak Orbánhoz: tragédiától tartanak

Már jó ideje nyugdíjas lehetett volna az a BKV buszsofőr, aki a napokban munka közben halt meg, ha a kormány nem szünteti meg egyetlen tollvonással 2014-ben a kedvezményes nyugdíjrendszert. A tragédia kapcsán a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a döntéshozók évekkel ezelőtt ígéretet tettek egy új rugalmas konstrukció bevezetésére.

A miniszterelnöknek küldött levélben teszi fel a kérdést a KSZOSZ: hány halál kell még ahhoz, hogy a kormány betartsa az évekkel ezelőtt tett ígéretét, s napirendre vegye egy új korengedményes nyugdíjrendszer helyébe lépő rugalmas konstrukció bevezetését.

A közleményben emlékeztetnek: ez a beígért korszerűbb változat lépne a 2014-ben megszüntetett korkedvezményes és a korábban eltörölt korkedvezményes rendszer helyére, s ennek eredményeként hamarabb mehetne nyugdíjba mintegy 60 ezer, az egészségre kiemelten ártalmas munkát végző ember.

A közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők a régi rendszerben is kedvezményezettek voltak: az első tíz ledolgozott év után kettő, majd minden ötödik év után egy év korkedvezményt kaptak, hiszen nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is kiemelten megterhelő, s főként felelősségteljes munkát végeznek. Ez a hosszú évek során erősen rongálja az egészségi állapotukat. A rendszer azonnali megszüntetése a szakszervezet szerint embertelen volt, sok érintett munkavállalónak - zömében szintén járművezetőnek - már alig egy év, de volt, akinek már csak fél év hiányzott ahhoz, hogy elérje a korkedvezményre jogosító határt. Néhányan már a hátralévő aktív napokat számolták, s erről a küszöbről kellett visszafordulniuk, s akár még plusz három évet is dolgozniuk.

A KSZOSZ szerint a korkedvezményes és a korengedményes megoldás nem terhelte a központi költségvetést, a rendszert a munkáltatók tartották életben - amíg hagyta a kormány - azzal, hogy az öregségi korhatár előtt nyugdíjazott munkavállalók után a hiányzó éveknek megfelelő kötelező járulékokat előre befizették.

A korhatár előtti visszavonulás küszöbén állt évekkel ezelőtt az a BKV sofőr is, aki a napokban munka közben rosszul lett, s életét vesztette. Ő már nyugdíjas lehetett volna, ha kormány - ígéretéhez híven - szakmai hozzáértéssel, és főként megtisztelő figyelemmel kísérné a munkavállalók sorsát, s tesz is valamit azért, hogy ne dolgozzák magukat halálra az agyonhajszolt munkavállalók. Sajnos nem ez az eset volt az első, s vélhetően nem is az utolsó tragikus eset a szakmában - írja a szakszervezet.

A szakszervezetek minden eszközzel azon lesznek, hogy döntésre bírják a kormányt: vezesse be a rugalmas nyugdíjrendszert úgy, ahogy azt megígérte - közölték.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html