Leépítik a járványügyi koordinálásért is felelős miniszteri biztost

Anélkül küldi el egyik miniszteri biztosát a honvédelmi tárcát vezető Benkő Tibor, hogy megnevezné kiről is van szó, de tudható, hogy a honvédelmi igazgatás fejlesztéséért felelős politikusról van szó, akinek eredetileg augusztusig tartott volna a megbízatása, ráadásul épp a járványügyi feladatok koordinálásáért felelt.

"A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 62/2019. (IX. 12.) HM utasítás" - pontosan ennyi szerepel a csütörtök este megjelent Hivatalos Értesítőben arról, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter meneszti egyik biztosát pénteki hatállyal.

A meghatározott HM utasítás alapján azonban kikövetkeztethető, hogy Balogh András József ezredesről van szó, akit két éve még 2021. augusztus 1. napjáig terjedő időtartamra neveztek ki a honvédelmi igazgatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. A feladatai közé tartozott többek között, hogy a különleges jogrendben bevezethető intézkedéseket felügyelje, valamint koordinálja a honvédelmi ágazatot érintő állami légügyi jogszabályok előkészítési feladatait, valamint koordinálja a honvédelmi ágazat közegészségügyi és járványügyi feladatait, valamint javaslatot tehetett a katonai hatósági feladatrendszer egyes elemeinek megújítására.

A legérdekesebb ezek közül, hogy jelenleg a honvédelmi szereplők, a tárcához tartozó intézmények a járványügyi feladatok ellátásában vesznek részt - segítik a kórházak munkáját, járőröznek, kijelölt cégeknél teljesíthetnek szolgálatot -, tehát mindenképpen meglepő Balogh András József menesztése mintegy fél évvel az amúgy is lejáró kinevezési ideje előtt a koronavírus pandémiája közepetett.

Balogh András József ezredes elismert szakember a Honvédségen belül, ráadásul Benkő Tibor is ragaszkodott hozzá: 2019-ben ugyanis civilek váltották a Honvédelmi Minisztérium néhány katonatiszt vezetőjét, köztük a most levonuló miniszteri biztost is. Addig ugyanis ő volt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, helyére akkor Korom Renáta került a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodából - ahogy arról a hvg.hu írt az eset történtekor, a cikkben pedig felvetették, hogy Benkő háttérbe szorulhat, végül azonban ez nem történt meg: a mai napig ő a miniszter.