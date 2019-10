Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Legendás órákra lehet licitálni

Száznyolcvan tételt kínál a BÁV óraárverése: az eladásra kínált darabok között megtalálható az iraki légierő hivatalos órája mellett Maradona kedvenc Hublot Bing Bangje, valamint a világ egyik legvékonyabb, 200 éves függőórája is.

A tételek között szerepelnek még a Jaeger-LeCoultre örökmozgó Atmos asztali órája, az amerikai elnökök karórája, valamint a legnagyobb divatházak ékszerórái is - közölte a BÁV az MTI-vel.

Az aukció legdrágább tétele a Hublot Bing Bang, a futballhoz kötődik: Pelé, Messi, Ronaldo és Maradona kedvenc órájának induló ára 4 millió 700 ezer forint.

Az aukció egyik kiemelkedő tétele az ikonikus Rolex GMT-Master II karóra lesz, amelynek 1955-ben bemutatott eredeti modellje pilótáknak készült, ez volt a PanAm légitársaság hivatalos időmérője is, de a világutazók kedvenc karórájává vált. A modell kikiáltási ára 1 millió 300 ezer forint. A Breitling Navitimer karóráit fedélzeti számítógépként használták az amerikai légierő pilótái már az első világháborúban is. Minden bizonnyal ezért rendelt az 1980-as években az iraki légierő is éppen ebből a modellből, ráadásul a szokásos analóg kijelzőt az évtizedben újításnak számító kvarc kijelzővel felváltva. Az árverésre bocsátott gyűjtői darab induló ára 240 ezer forint - olvasható a közleményben.

A tengerészeti kronométereket készítő Ulysee Nardin Chronométre Marine óráját a cég 150. évfordulójára tervezték. A manufaktúra óráit 50 ország tengerészeténél használták, az árverésen szereplő limitált kiadású darab 450 ezer forinttól kelhet el, míg a Panerai Luminor 300 méterig vízálló órájára 460 ezer forinttól licitálhatnak az érdeklődők.

Az aukció másik kiemelkedő darabja lesz a svájci Revue Thommen óramanufaktúrától az Altiland. A különleges karóra felnyitható számlapja alatt egy mechanikus magasságmérő található, a tokba ezen felül egy iránytűt is be lehet helyezni, az 3in1 óra kikiáltási ára 250 ezer forint.

A Revue Thommentet az ébresztő tette az elnökök óragyártójává. A Cricket, azaz a tücsök első modelljét Harry Truman kapta ajándékba, az árverésen szereplő darab kikiáltási ára pedig 340 ezer forint.

Az árverés legrégebbi darabját egy ismeretlen órásmester készítette a 18. század végén. A 29 milliméter átmérőjű női függőóra dupla tokjával és üveggel fedett aprócska számlapjával együtt 2,7 milliméter, a benne rejlő, szerkezet pedig 1,8 milliméter vastagságú, ezzel a világ egyik legvékonyabb órája. Az arany függőóra kecses véseteivel és most is működő, kulccsal felhúzható szerkezetével 240 ezer forinttól találhat új gazdára.

A gyűjtők érdeklődésére tarthat számot a Jaeger-LeCoultre nevéhez fűződő Atmos asztali óra, míg a Bauhaus 100. évfordulójának alkalmából bocsátják árverésre Alain Silberstein Krono 2 karóráját. Mindezek mellett a legnagyobb divatházak, mint a Bulgari, Cartier, Chopard mellett a nagy svájci óragyárak, az Omega, IWC, Patek Philippe és a Vacheron Constantin óráira is licitálhatnak az érdeklődők.

Az aukciót október 21-én tartják Budapesten.