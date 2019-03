Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lehalt a választási iroda rendszere az országos próbán

A helyi választási irodák tagjai nem tudtak bejelentkezni abba a rendszerbe, amelyen keresztül jelezhetik problémáikat az informatikusoknak - tudta meg az Azonnali.hu.

A jelek szerint nem véletlenül beszélt az informatikai rendszer finomhangolásának szükségességéről nemrégiben Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke. Hiába szerettek volna ugyanis az európai parlamenti (EP) választásra készülve országos technikai próbát tartani kedden, az informatikai rendszer egy része nem működött - tudta meg a portál.

Az országos technikai próba célja az volt, hogy a helyi választási irodák tagjai belépjenek a megfelelő informatikai felületre, ahol tesztelik, bírja-e a rendszer, ha egyszerre hajtanak végre feladatokat a Választási Kommunikációs és Információs Rendszerben (Vákir), valamint a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR). A Vákir többek közt arra szolgál, hogy a helyi választási irodák azon keresztül kommunikáljanak a területi választási irodákkal. Az NVR pedig az a felület, ahol például feldolgozzák az átjelentkezéseket, és rögzítik a jelöltek és a pártok eredményeit.

Országszerte problémát okozott a helyi választási irodák tagjainak, hogy bejelentkezzenek a Vákirba március 5-én. Ezt a lebonyolítók is elismerték, és arról tájékoztatta az érintetteket, a Vákirben szükséges technikai próbákat ráérnek később is végrehajtani. Ez azért is kellemetlen, mert ezen a felületen van olyan fórum, ahol a helyi választási irodák munkatársai tudják jelezni a területi irodák, illetve az informatikusok felé, ha problémájuk van.

Ugyan az NVI arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a probléma megoldódott, az Azonnali információi szerint egy csütörtökön tartott újabb próba sem sikerült tökéletesen: továbbra sem tudott mindenki belépni a felületre, akik pedig igen, azok közül sokan arról panaszkodtak, hogy az lassú volt.