Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lélegeztetőgépen van egy koronavírusos orvos

Mátészalkán és Berettyóújfaluban is megfertőződtek kórházi orvosok koronavírussal - számolt be az RTL Híradó. Horvátországban is megbetegedett egy magyar turista.

Domokos Erika , 2020. augusztus 25. kedd, 22:49 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán - A kép illusztráció.

Kedd reggeli adatok szerint jelenleg 57 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen - írták a koronavirus.gov.hu-n. Tömegével szűrték ki a fertőzötteket a Horvátországból hazatérőknél az osztrákok Az RTL Híradó információja szerint lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos is, aki a mátészalkai kórházban dolgozik. Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. Berettyóújfaluban is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa, erről a település polgármestere adott hírt. A doktor Nagyváradon lakik, de Berettyóújfaluban is vállal munkát. A kórházban négyen kerültek karanténba. Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot. Horvát lapinformáció szerint egy magyar férfi is elkaphatta a koronavírus-fertőzést Horvátországban, a Kvarner-öbölben.