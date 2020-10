Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lélegeztetőgépre került egy tanár Pécsett, sokan karanténba vonultak

Egyre több a koronavírus-fertőzött a vidéki nagyvárosokban is. Hajdúnánáson már az alpolgármester is karanténban van, Nádudvaron egy idősotthon két lakója halt meg a vírus miatt. Pécsett egy pedagógus van lélegeztetőgépen, Szentpéterfán pedig az élelmiszerbolt zárt be a koronavírus miatt.

"Az egyik pécsi iskola pedagógusa szombat óta lélegeztetőgépen van, ezt tudjuk pontosan, és nagyon sokan vannak, akik betegek, sokan karanténban vannak" - mondta az ATV Híradónak Nagy Erzsébet pedagógus, a PDSZ pécsi ügyvivője. Koronavírus: drámai rekord, közel 4 ezer új fertőzött, több mint 4 ezer kórházi beteg Magyarországon A Pecsma.hu kiderítette, hogy valószínűleg a pécsi horvát iskola vezetőségének tagjáról van szó. Ezt támasztja alá az intézmény Facebook-posztja is, mely szerint a vírus komolyan érintette őket, "főként a vezetőséget". Az ottani beszámolók szerint nagyon sokan vannak, akik betegek, sokan karanténban vannak. A legfrissebb adatok alapján 104 igazolt koronavírusos beteg van Hajdúnánáson, ebből 67 ember aktív fertőzött. Kórházban jelenleg hat személyt ápolnak, egy ember elhunyt. Közben a város alpolgármestere önkéntes karanténba vonult, mert az egyik családtagjánál mutatkoztak a koronavírus tünetei. "Azóta kiderült, hogy a mi hatósági karanténunk lejárt már, de amíg a családomnak a fertőzött tagja teljesen fel nem gyógyul, addig mi is folytatjuk a karantént" - nyilatkozta az ATV Híradójában Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere. A Vas megyei Szentpéterfán be kellett zárni az óvodát, a bölcsődét, de az egyik helyi élelmiszerüzlet sincs már nyitva, mert a bolt alkalmazottai közül mindenki megfertőződött. ​