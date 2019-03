Lemaradt a CEU az Oktatási Hivatal idei vizsgálatainak listájáról

Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) nem szerepel a listán - tudta meg a Népszava a CEU rektorhelyettesétől.

Enyedi Zsolt szerint ez azért is meglepő, mert már fél éve megküldtek az OH-nak minden dokumentumot, amelyek alátámasztják, hogy az egyetem megfelel a magyar törvényi előírásoknak.

A hivatal februárban a Népszavát is úgy tájékoztatta, hogy a vizsgálatok "ütemterv szerint zajlanak".

Mint ismert, a felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosítása értelmében külföldi egyetem csak akkor működhet Magyarországon, ha székhelyállamában is végez oktatási tevékenységet és ezt egy államközi megállapodás is garantálja. A New York államban bejegyzett CEU a törvény miatt már tavaly képzéseket indítottak az ugyancsak New York állambeli Bard College campusán. Államközi megállapodás viszont nem született, a magyar kormány ugyanis nem ismeri el ezeket a képzéseket - miközben az ügyben semmilyen szakmai vizsgálat nem zajlott, és a jelek szerint nem is fog - írja a lap.

Enyedi Zsolt hangsúlyozta, törvényi garanciákat várnak a magyar államtól. Szerinte a legegyszerűbb az volna, ha aláírnák New York állammal a már kidolgozott államközi megállapodást.

A Müncheni Műszaki Egyetem képviselőivel április 11-én tárgyalnak a szakmai együttműködésről, ám a jogi problémákat csak a magyar kormány oldhatja fel, a kabinetnek így hamarosan mindenképp lépnie kell valamit - hangsúlyozta a rektorhelyettes.