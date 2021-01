Lemondott a fideszes professzor a pénteki szavazás után

Lemondott a fideszes szegedi professzor a modellváltásról döntő szenátusi ülés után, ahol megszavazták, hogy az egyetem alapítványi kézbe kerüljön - írja a hvg.hu.

A professzor a lemondásáról még pénteken tájékoztathatta a Doktori Tanács tagjait, döntésének indoklását nem ismeri a portál.

A szenátusi ülést élőben követők arról számoltak be, hogy Pál József már a szenátusi ülés vitájában megkérdőjelezte a kötött szavazás létjogosultságát. Erre azért kerülhetett sor, mert több dékán az ülést megelőző napon, kari tanácson megszavaztatta az egyetemi polgárokat a modellváltásról azzal, hogy a karon kialakított közös álláspontot fogja képviselni a szenátusi ülésen. Pál József ez ellen kelt ki, és ő maga nem is úgy szavazott, ahogy a mögötte álló testület állást foglalt.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szenátusa 29 igen, 19 nem, 2 tartózkodás mellett szavazta meg a modellváltást pénteken.

A hvg.hu szerint az ülés után több oktató és diák is csalódott volt, főként azért, mert úgy számoltak, hogy a szenátorok, akik megkérdezték a karokon, hogy mi az álláspontjuk az átalakításról, mindnyájan az ott megszavazott véleményt képviselték volna, akkor éppen a mostanival ellentétes eredmény is születhetett volna.

Pál József, a posztjáról lemondó szenátor egyébként jelenleg is a Fidesz szegedi szervezetének alelnöke, az első Orbán kormányban állami posztot is betöltött, elköteleződését nem is rejtette véka alá soha. Így valóban nehéz helyzetbe kerülhetett, amikor annak a Doktori Tanácsnak, amelynek ő az elnökeként a szenátusba került, az alapítványi átalakulással szemben foglalt állást.