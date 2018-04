Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lemondott az LMP társelnöke is

Megfagyott a hangulat a Lehet más a Politika eredményváróján.

A mai napon el kell ismernünk azt, hogy a kormányváltás nem sikerült. De ez nem jelentheti azt, hogy feladjuk a küzdelmet - mondta el Szél Bernadett, az LMP társelnöke.

Úgy látja, hiába értek jobb eredményt, mint négy éve, ez most azt jelenti, hogy kétszer annyit kell dolgozniuk Magyarországért. Programjukon szerinte nem kell változtatniuk, helyette ott kell fejlődniük, hogy ezt az emberekhez eljuttassák. Tudom, hogy sokan most szomorúak, én is olyan eredményeket kaptam, amelyek alapján újra kell gondolnunk dolgokat. Azon szükséges dolgoznunk, hogy az üzenetünket az emberekhez eljuttassuk - zárta beszédét.

Tőle Hadházy Ákos, a párt másik társelnöke vette át a szót, aki először megköszönte a családjának a kitartást, hogy kiálltak mellette akkor is, amikor őket gyalázta a kormánymédia. "Nagyon közel került Magyarország ahhoz, hogy az Európai Unióból hamarosan kikerüljünk" - fogalmazott a politikus.

Nem tudok gratulálni a kormánypárt képviselőinek. Nem volt tisztességes a verseny - mondta Hadházy, aki kiemelte, hogy a külföldön szavazó magyar állampolgárokat milyen nehézségek érték. "Ezt a választást nem a kormány nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el" - fogalmazott a politikus, aki szerint ebben az ellenzéki vezetőknek felelősségük van, ezt ő is érzi. "A mai napon lemondok társelnöki pozíciómról" - zárta beszédét.

A párt történetében először szereztek egyéni mandátumot, a 6,7 százalék körüli eredmény is jobb eredmény, mint négy évvel ezelőtt. Öröm még sincs a pártnál.

Csárdi Antal egyéni mandátuma példátlan, és ugyan Szél Bernadett társelnök lemaradása csak félszázalékos a saját körzetében, de az eseményen az aktivisták és a párttagok is megdöbbentek, hogy a Fidesz újra kétharmadot szerzett.

A kép forrása: Szabó Dániel/Napi.hu.