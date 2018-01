Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lemondott két helyettes államtitkár

A pénteki bejelentés szerint két államtitkár is beadta a lemondását - számolt be a Népszava.

A közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Cseh Tamás Zoltán lemondott posztjáról január 15-i hatállyal - derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.

A 35 éves jogászt alig több mint egy éve igazolta le az állami MVM-től a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosság. Az új helyettes államtitkár kinevezéséről nincs hír - írta a napilap.

A Magyar Közlöny ugyanebben a számában hírt adott arról is, hogy Nikoletti Antal, a nemzetgazdasági tárca nemzetközi gazdasági kapcsolatokért és fenntartható gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára ugyancsak lemondott, január 21-i hatállyal. A kormánytisztviselő korábban - itthon és külföldön - külföldi nagybankoknál volt felső vezető, egykor ugyancsak betöltötte a Budapest Airport vezérigazgató-helyettesi posztját is. Az NGM-ben kétszer volt helyettes államtitkár, a most véget ért kinevezése 2016-tól tartott.

Fotó forrása: StockSnap