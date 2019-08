Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lép a kormány szennyvíziszap-ügyben

Felülvizsgálják, hogy ki hozhat be külföldről Magyarországra ürülékes, lakossági szennyvíziszapot.

"A magyar kormány a környezetvédelem oldalán áll, éppen ezért azt is egyértelművé szeretnénk tenni, hogy más szennyeséből nem kérünk. A kormány úgy döntött, hogy a magyar szennyvíziszap elegendő bőven a magyar termőföldnek, éppen ezért nincs szükség külföldről szennyvíziszap behozatalra, az ezzel kapcsolatos engedélyek felülvizsgálata meg fog történni" - válaszolta Palkovics László innovációs miniszter a DK-s képviselő Hajdú László írásbeli kérdésére.

A kérdés úgy került be a köztudatba, hogy június végén kiderült, tavaly több mint 41 ezer tonna szennyvíziszapot szállítottak Horvátországról Magyarországra. Majd később az is nyilvános lett, hogy más országokból is hoznak a bűzös salakból hazánkba. A szennyvíziszap egyébként hasznosabb, mint ahogy a neve alapján sejthető lenne: szerves műtrágyát állítanak belőle elő.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK