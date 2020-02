Lépett a Fidesz - így lehet egy fenékkel két lovat megülni

Négy fideszes országgyűlési képviselő egyéni módosító indítványt nyújtott be a parlamentben az önkormányzati törvény módosítására, amely lehetővé tenné Győr új fideszes polgármesterének, Dézsi Csaba Andrásnak, hogy főorvos maradhasson polgármestersége alatt.

A mostani szabályok szerint összeférhetetlenséget jelentett volna, hogy Dézsi Csaba András, Győr új polgármestere a helyi kórház osztályvezető főorvosa, az egészségügyi dolgozók ugyanis nem lehetnek polgármesterek - hívta fel a figyelmet cikkében a hvg.hu.

Most Gulyás Gergely, Böröcz László, Bajkai istván és Nacsa Lőrinc kormánypárti képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be az önkormányzati törvény módosításáról. A törvény eddig úgy szólt, hogy a 3000 főnél nagyobb települések polgármestere csak tudományos vagy művészeti munkát folytathat, mostantól azonban engedik az egészségügyi munkát is.

A törvénybe az is bekerült, hogy az önkormányzati képviselők mostantól tagjai lehetnek állami alapítású vagy állami tulajdonú cégek felügyelőbizottságának vagy ügyvezetésének, és önkormányzati cégek tagjaivá is válhatnak, ha a társaság legfőbb szerve a képviselőtestület - írta a lap.

Az előző győri polgármester, Borkai Zsolt miatt is jogszabályt módosított korábban a Fidesz, vagyis az alkotmányt úgy módosították 2010-ben, hogy a fegyveres testület tagja a leszereléstől számított öt év helyett "csak" három évig nem indulhat önkormányzati választáson, Borkai ugyanis 2006-ban szerelt le.