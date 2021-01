Lépett a Tesco: már a brit polcokon az újdonság

Januárral indul a Veganuary, idén pedig rekordot döntött azok száma, akik kipróbálnák egy hónapig a növényi alapú étkezést. Egy friss kutatás szerint a megkérdezettek több mint fele próbált már valamilyen húshelyettesítő terméket. A vegán hónapra az élelmiszerboltok is készülnek: a brit Tesco például a legnépszerűbb édes péksüteményének, a lekváros fánknak a vegán változatával készült az idei kihívásra.

Rekordot jelentő, 500 ezer ember jelentkezett a Veganuary kihívásra. Ennek a lényege, hogy januárban, azaz egy hónapig, csak növényi eredetű ételeket lehet fogyasztani - írja a brit Guardian. Ez a szám pont a duplája a tavaly átmenetileg vegánnak álló feliratkozók számának.

A Veganuary egy globális, növényi alapú étrendet népszerűsító kampány, az indulás óta a kihívás keretében több mint 1 millió ember próbálta ki a vegán táplálkozást 192 országban. Szakértők szerint ugyanis a gazdagabb országokban sokan több húst fogyasztanak, mint ami egészséges lenne. Idén Latin-Amerikában 150 ezer, az Egyesült Államokban 80 ezer, Németországban pedig 50 ezer ember regisztrált a Veganuary hivatalos oldalán.



A kihívást vállalók egynegyede, mintegy 125 ezer fő az Egyesült Királyságban tartózkodik, nekik megkönnyíti az átállást, hogy a brit élelmiszerüzletek széles választékkal és idén először dedikált weboldalakkal, információval és receptekkel készültek a kihívásra. A Marks & Spencer például egy 31 napos vegán étrenddel készült, míg a brit Aldinál vegán receptekkel segítik a résztvevőket.



Jön a vegán fánk a Tescónál



A brit Tescónál pedig megjelent a vegán lekváros fánk, amely az áruházlánc saját, kizárólag növényi alapú termékeket tartalmazó Wicked Kitchen márkája részeként érhető el. A fánkok normál verziója a Tesco pékségének legnépszerűbb édes terméke, a vegán étkezés népszerűségének növekedésével pedig egyértelmű volt, hogy ebből is lesz ilyen változat. Az elmúlt évben a hűtött növényi alapú élelmiszerek iránti kereslet a Tescóban több mint 50 százalékkal nőtt. A vállalat tavaly októberben jelentette be, hogy a következő öt évben 300 százalékkal növeli a növényi alapú húsalternatívák értékesítését.

A boltlánc egyébként tavaly Nagy-Britannia első teljesen növényi alapú ételízesítő családját is piacra dobta.



53 százalék már próbálta



Az UBS befektetési bank kutatása szerint a növényi alapú húsalternatívákat - például a zöldségburgereket vagy a húsmentes kolbászokat - egyre többen próbálják ki: az arányuk 2020 márciusa és novembere között 48 százalékról 53 százalékra emelkedett. A felmérés, amelyben 3 ezer ember vett az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Németországból, azt is megállapította, hogy a növényi alapú húshelyettesítőket kipróbálók fele legalább hetente egyszer fogyasztja is a későbbiekben ezeket a termékeket.



Azok közül a fogyasztók közül, akik nem akarták kipróbálni a növényi alapú, húshelyettesítő termékeket, 59 százalék nem hiszi, hogy ezeknek jó íze lenne, 3 százalék szerint ezek erősen feldolgozott termékek, míg 29 százaléknak nem fér bele a büdzsébe ezeknek a megvásárlása. A megkérdezettek fele szerint azonban a növényi alapú húspótlók környezetbarátabbak és egészségesebbek mint a hús.



Jöhet a laborban előállított hús?



Egy uniós előrejelzés szerint az egy főre jutó 69,8 kilogrammos átlagos uniós húsfogyasztás 68,7 kilóra csökkenhet 2030-ra.

A fogyasztás várható visszaesését befolyásolják az etikai, környezetvédelmi, éghaljat-változási aggályok, egészségügyi indokok, és a kisebb adagokat fogyasztó öregedő európai népesség. A fogyasztásra pedig - főleg a fiatal vásárlók körében - az étrendben bekövetkező változások is hatással vannak. A hús kihívója lehet a jövőben a laboratóriumban előállított hús is, Szingapúrban az első ilyen termék árusítását már engedélyezték is.