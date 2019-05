Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lesújtó adat érkezett: háromból két magyar anyagilag kiszolgáltatott

Átlagosan csaknem félmillió forintra lenne szüksége egy háztartásnak ahhoz, hogy fedezze a váratlan kiadásait. A családok kétharmadának nincs ennyi félretett pénze.

Csaknem félmillió forintra van szüksége egy magyarországi háztartásnak ahhoz, hogy ne kerüljön pénzzavarba egy váratlan kiadásnál - derül ki a Policy Agenda felméréséből. Tavaly még csupán 297 ezer forint fedezte volna a kisebb váratlan kiadásokat, az idén viszont már 476 ezer forintnál jár a számláló.

A drasztikus növekedés hátterében az állhat, hogy a szubjektív inflációs érzés magasabb a ténylegesen kimutatott áremelkedésnél. A szakemberhiány miatt egy kisebb javítás is sokkal többe kerül, mint egy évvel ezelőtt - állapították meg az elemzők.

A különböző jövedelmi szegmensekben más és más értéket jelöltek meg, amire mindenképpen szükség lenne a váratlan kiadások fedezésére. Ha az elvárt tartalék alapján ötödökre osztjuk a társadalmat, akkor a 2018-as adatok szerint az első ötöd átlaga még 71 ezer forint volt, és ez 2019-ben már 150 ezer forintra növekedett. Ezzel szemben a felső ötödben csak 46 százalékos volt az emelkedés, 892 ezer forintról 1,3 millió forintra.

A kívánatos megtakarítási szintre hatással van az is, mennyien élnek az adott háztartásban. Az egy-két fős háztartásoknál ez az összeg most 375 ezer forint (2018-ban 257 ezer forint volt), míg a három-négy fős családoknál meglepően magas, már 500 ezer forint (2018-ban 359 ezer forint volt). Érdekes módon az ötfős és annál nagyobb háztartásoknál kisebb ez az összeg, ezek 432 ezer forintot (2018-ban 284 ezer forintot) elegendőnek tartanak a váratlan kiadásokra. Településtípusok esetén is jelentős különbségek vannak. Míg a budapesti háztartások 580 ezer forintos kívánatos szintet jelöltek meg, a községekben ez 471 ezer forintra csökken.

Bármekkora tartalékot is tartana kívánatosnak, a családok többsége úgy nyilatkozott, nincs ennyi félretett pénze. 2018-ban a válaszadók 34 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik elegendő megtakarítással a váratlan kiadások fedezésére, és az idén is csupán 35 százalék válaszolta azt, hogy biztonságban érzi magát, van elég pénze a váratlan helyzetekre. A fővárosban élőknél 33 százalékos volt az arány, a községekben pedig 35 százalék.