Lesújtó adat jött a magyar nyugdíjakról

Összesen 44 országot rangsoroltak a nyugdíjak értéke és az idősek lehetőségei alapján, amiből Magyarország csak a harmincharmadik lett. Európában csak Lettországban és Görögországban rosszabb a helyzet. Ráadásul szinte minden vizsgált mutatóban romlottak a hazai állapotok.

Elkészült az új Globális Nyugdíjindex, és annak európai összesítése, amely olyan szempontok alapján rangsorolja az országokat, hogy milyen az idősek hozzáférése az egészségügyhöz, milyen az életminőségük, az anyagi jólét az egész országban, és ehhez képest a nyugdíjak. A 44 vizsgált ország közül Izlandon a legjobb a helyzet, majd Svájcban és Norvégiában, az első tízben pedig ott van Írország, Hollandia, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada, Dánia és Németország is. Magyarország csak a 33., átlagos teljesítménye a mutatókban 59 százalék, aminél csak a lettek 53, és a görögök 41 százalékos értéke a rosszabb a kontinensen.

Az anyagi javakban a magyar nyugdíjasok egész jól állnak, például nagy részüknek van lakása és más értéktárgya vagy vagyona, pénzügyileg viszont rossz a helyzetük: tartalékuk és megtakarításuk sincs - nyilatkozták szakértők a Blikknek, akik kiemelték azt is, hogy rossz az egészségügy hozzáférhetősége is, hisz nem egyszer több hónapos várólisták miatt nem kapnak időben kezelést az idősek.

A régióban Szlovénia 71, Ausztria és Csehország 73, Lengyelország 64 és Szlovákia 63 százalékos eredménye is felülmúlja a magyart.

A nyugdíjasok pénzügyi helyzete amúgy sem túl rózsás, a tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy rosszabb is lehet. 2016-ban még csak az Egyesült Királyságban volt negatív a reálkamat, mostanra hazánk is ebbe a csoportba tartozik, ami a nyugdíj-megtakarítások értékét is csökkenti, ez pedig további nehézségeket okozhat. A magyar helyezés kétéves intervallumban is romlott.