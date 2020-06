Leszakadt az ég - mutatjuk, hol várható még felhőszakadás

Az éjszaka első felében még sokfelé várható zivatar, a Duna vonalában lévő zivatarrendszer is még néhány órán át életben maradva halad nyugat felé - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kíséri (rövid idő alatt lehulló jellemzően 30-50 mm csapadék, de elsősorban a Dunától keletre, de a Dunántúl keleti részén is helyenként ennél több, 50 mm-t meghaladó mennyiség is hullhat), de emellett kisebb eséllyel 60-80 km/h feletti szél, illetve jégeső (2 cm körüli) is társulhat hozzájuk.

Holnap is országszerte lehet ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani, a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel - írják a meteorológusok.