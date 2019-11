Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lesznek nyugdíjasok és gyerekek, akik kapnak karácsonyi utalványt

A napokban megkapják a 10 ezer forintos karácsonyi utalványukat a makói nyugdíjasok. Sok településen új a polgármester, ezért változhat, hogy ki kaphat önkormányzati támogatást. Siklóson és egy budapesti kerületben is örülhetnek a nyugdíjasok.

Már biztos, hogy egyes nyugdíjasok idén karácsonyra is kapnak utalványt - ha nem is a kormánytól, hanem az önkormányzatoktól. Ezekben a napokban kezdik meg például Makón a 70 év feletti időseknek járó karácsonyi utalvány kézbesítését az egyéni körzetekben megválasztott önkormányzati képviselők - írta a delmagyar.hu. A borítékban polgármesteri és képviselői üdvözlet, illetve egy tájékoztató is lesz.

A cikk szerint a makói önkormányzat először 2016-ban osztott a 70 év felettieknek a tisztelet, a gondoskodás és megbecsülés jeleként karácsony előtt utalványt, akkor 5 ezer forint értékben. A képviselő-testület egy év múlva döntött úgy, hogy ennek összegét megduplázza, sőt húsvét előtt is kapnak hasonlót az idősek. Mivel időközben megszűnt az Erzsébet-utalvány, helyette Edenredet kapnak az érintettek. Ezt több helyen lehet beváltani, mint a korábbi típusút, többek között nagyáruházakban, gyógyszertárakban. A városban összesen 3351-en kapnak. A kikézbesítés határideje december 18. Akit eddig az időpontig nem találnak otthon, az január 31-ig a városháza 202-es irodájában veheti át a magáét.

A karácsonyi támogatás nem központi, nincs kötelező jelleggel minden településen, az önkormányzatok saját rendeletben döntik el, hogy a költségvetésükből mennyit tudnak erre a célra fordítani és milyen feltételekkel igényelhető. Dunaújvárosban is önkormányzati rendelet mondja ki, hogy a karácsonyi ünnepek alakalmából 5 ezer forint támogatásban kell részesíteni a nyugdíjasokat. Sok településen azonban új a polgármester és a képviselő-testület, ezért változhatnak a karácsonyi támogatás szabályai.

Siklóson döntöttek az adventi támogatásról - írta a bama.hu. Családonként legfeljebb 20 ezer forintot kaphatnak azok, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát, azaz 114 ezer forintot. Az elmúlt években több mind 1100 családnak segített az összeg az ünnepek előtt.

November 30-ig kérelmezhető a Palota karácsonyi támogatás, amelyet a polgármester minden év decemberében állapít meg annak a XV. kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen is a kerületben lakó, öregségi nyugdíjban, rokkantsági és rehabilitációs ellátásban és rokkantsági járadékban részesülő személynek, akinek: nyugdíja, ellátása nem haladja meg a havi 128 ezer forintot, és nem rendelkezik egyéb jövedelemmel. A Palota karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, legfeljebb 10 ezer forint összegben adható.

November 10-én viszont lejárt a nagycsaládosok és rászoruló személyek újbudai karácsonyi támogatása iránti kérelem benyújtási határideje. Ennek összege 5 000 forint. Máshol inkább a gyerekeket támogatják: Zámoly képviselő-testülete is döntött a rendkívüli karácsonyi települési támogatás feltételeiről. A döntés értelmében kérelmet nyújthatnak be, akik a 18 életévüket be nem töltött személyek, valamint a 18. életévét betöltött, de nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók szülei, gondviselői. A támogatás mértéke: 8 ezer gyermekenként.