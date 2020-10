Leteríti-e a második hullám Magyarországot? Ezt mutatják az új számok

Csak a koronavírus-járvány második hullámát nézve népességarányosan Magyarországon az egyik legmagasabb a halálozások száma az EU-ban. A gyorsuló terjedését mutatja, hogy egyre nagyobb a pozitív tesztek aránya az összes szűrésen belül, meghaladja a WHO-ajánlás 5 százalékot - de a maximális határként megszabott 12 százalékot is -, 15 százalék felett van hazánkban - hívta fel a figyelmet az Euronews.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Magyarország az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elemzése alapján az európai középmezőnyben van a fertőzöttek és az elhunytak számát tekintve.

A kormányzati szereplők is ezt kommunikálják, például hétfőn és kedden Rétvári Bence Emmi-államtitkár is erről beszélt a parlament plenáris ülésein, az ellenzéki képviselők kormányzati járványügyi intézkedéseket és tömeges tesztelést sürgető hozzászólásaira reagálva - a szerk.

Az egymillió lakosra számított fertőzöttségben az Európai Unió 27 tagállama közül a 10., míg az elhunytak számát nézve a 14. helyen áll, ezt mutatja az Oxford Egyetem közgazdászai által létrehozott non-profit elemzőközpont, az Our World in Data statisztikája is.



Egyre rosszabbak a magyar adatok

Sötétebb képet mutatnak azonban a járvány "második hullámának" statisztikái, és a kéthetes népességarányos halálozási adatok (október 20-ig) - olvasható az Euronews hírügynökség cikkében. Eszerint az EU-ban mindössze három országban volt magasabb a százezer főre vetített halálozások száma az elmúlt két hétben: Csehországban, Romániában és Spanyolországban.

A hetente elvégzett tesztek száma lényegében stagnál Magyarországon; a napi új esetszámnál beszédesebb mutató a járványról a pozitív eredményű tesztek aránya - írja a portál. A naponta közölt magyar adatokból kiderül, hogy októberben majdnem a duplájára ugrott a pozitív tesztek aránya, és átlépte a WHO által maximális határként megadott 12 százalékot (az ajánlás szerint 5 százalékig van ellenőrzés alatt tartva a járvány).

Kedden és szerdán már 15 százalék feletti ez az arány. (Kedden informatikai hiba miatt nem az összes adatot dolgozták fel, 989 új esetet jelentettek, a többi új fertőzöttet valószínűsíthetően a szerdai értékhez adták hozzá.)