Letesztelték a mosogatógépeket - megjött az eredmény

A mosogatógépek negyede jól szerepelt a Tudatos Vásárlók Egyesületének közreműködésével végzett nemzetközi teszten. Az élmezőnybe a Bosch, a Siemens, a Miele és a Neff delegált gépet.

Tizennyolc különböző márkájú, összesen 161 mosogatógépet tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Vizsgálták, hogy milyen jól tisztítanak, szárítanak, mennyire zajosak, illetve mennyire energiatakarékosan működnek, és melyik éri meg jobban, a félmilliós vagy a százezres - derül ki a TVE közleményéből.

Közel 40 készülék végzett a lista élén, mivel a többi tesztelt termékhez képest jól tisztítanak, szárítanak, relatív kevés vizet és áramot fogyasztanak, nem túl hangosak és könnyen használhatók. Áruk 100 ezer és félmillió forint között mozog, nem a legdrágábbak kapták a legtöbb pontot. Több márka képviselője is megtalálható az élmezőnyben: Bosch, Miele, Neff, Siemens.

"Hogy kellőképpen összezavarodjon a vásárló, a legtöbb márkának van gyengébben és jobban teljesítő modellje is, és itt sincs egyértelmű összefüggés az ár és a minőség között" - áll a TVE közleményében. A lista végére azok a készülékek kerültek, amelyeknek nagyobb a víz vagy áramfogyasztása, vagy esetleg mindkettő, és jóval hangosabbak mosogatás közben a többihez képest.

Ezek közül sok termék azzal is veszített pontot, hogy nem túl felhasználóbarát a kialakítása, vagyis nehéz be- és kipakolni, tisztítani. Ugyanakkor jó hír, hogy közülük nagyon sok a tisztítási vagy szárítási hatékonyság tekintetében legalább a középmezőnybe került. Vagyis ha valakinek nagyobb lakása van és így nem gond, ha nagyobb a háttérzaj mosogatás közben, illetve nem szempont a későbbi villany- és vízszámla, és bevállalja a nehézkesebb ki-be pakolást, tisztítást, érdemes szétnéznie ezek között a készülékek között. Itt ugyanis több az olcsóbb árkategóriás termék, zömmel 100 ezer forint körüli áron kaphatók, de van 200 ezer forintos is.

Ha gyakran használjuk a mosogatógépet, nem csak az fontos, hogy jól tisztítson és szárítson, hanem érdemes olyan darabot választani, amelyik kevesebb áramot és vizet fogyaszt, hiszen évek alatt sokat spórolhatunk a közüzemi számlán. 17 olyan termék volt, amelyik legalább közepes pontot kapott ezekre a szempontokra, áruk 400 ezer és 90 ezer között mozog.

A teszt részletes eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).