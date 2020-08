Lezárja a határokat a magyar kormány

Új szigorításokat vezet be a magyar kormány a koronavírus-járvány fokozottabb terjedése miatt - jelentették be a pénteki kormányinfón.

A kormány a korábbi bejelentésnek megfelelően új szabályokat vezet be: a külföldi helyzet megvizsgálása alapján döntöttünk. Európában a járvány második hulláma elkezdődött, az adatok sok szempontból április, május végére emlékeztetnek - vezette fel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a korlátozó intézkedéseket. Mint mondta, Magyarországon bár jobban állunk, mint külföldön, de egyértelmű, hogy nőtt a fertőzöttek száma a júliusi adatokhoz képest.

A fertőzések eredete külföldi. A legnagyobb veszély az, hogy a vírus a munkahelyeket, valamint a nyugodt iskolakezdést nehezíti meg, ennek fényében döntöttek az új szigorításokról, külön kiemelve, hogy a legkitettebb időseket is védeni próbálják.

"Az Operatív Törzs ezek fényében arra tett javaslatot, hogy a határvédelmi szabályokat a márciusi szintre súlyosítják: szeptember 1-től külföldi állampolgár nem léphet be az országba. A magyar állampolgárok két negatív teszt bemutatásáig hatósági karanténba kerülnek szeptember 1-től, ha külföldről térnek haza" - jelentette be Gulyás, aki azt mondta, hogy szombaton jelentik be a részletszabályokat. Ha valaki kontaktszemélyként került karanténba, akkor az állam továbbra is megtéríti a vizsgálatok elvégzését, de ha valaki szabad akaratából utazott külföldre, akkor viszont maga viseli majd a tesztek költségeit.

"Két színkód van. Magyarország zöld, minden vörös" - foglalta össze röviden a szabályokat a politikus.

A most meghozott döntések legalább egy hónapig hatályosak lesznek. Azok felülvizsgálatát a még zajló Nemzeti Konzultáció eredményei alapján teszik meg.

A célunk az az, hogy normális keretek között folyhasson az oktatás. De egyedi hatáskörbe adjuk az intézményeknek, hogy mikor vezetik be a digitális oktatást és milyen rendszerben - közölte a miniszter.

Gulyás Gergely egy hétvégi eseményen érintkezett egy igazolt koronavírus-fertőzöttel, ezért hatósági házi karanténban volt. Két negatív tesztje van már, a tisztifőorvos ezért engedélyezte, hogy résztvegyen a pénteki kormányülésen. A laborvizsgálatok költségét a miniszter állítása szerint megtérítette.

Megtartják a Szuperkupa-döntőt

"Egy megoldást látunk: a futballdrukkerek, akkor léphetnek be az országba a szurkolók, ha két negatív tesztet hoznak, és a reptérről rögtön a meccsre visszük őket, ha annak vége, akkor vissza őket a repülőtérre" - mondta el Gulyás Gergely a szeptember 24-én Budapesten rendezett európai klubfocis eseményről.

A Puskás Aréna befogadó képessége 67 ezer fő, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd jelen a helyszínen. Ebből a Bayern München és a Sevilla szurkolója lenne 3-3 ezer fő. Németországban a fertőzési szintek egyelőre nem magasak, nem úgy a sárga besorolásban lévő Spanyolország. Gulyás szerint egyeztetnek az UEFA-val, hogy lehet nézőkkel megtartani a meccset, de még minden kérdéses, ahogy a jelenlegi helyzetben egyáltalán nem lehet négy héttel előre tervezni.