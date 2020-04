Lillafüred is becsukta a kaput

Rengetegen mentek kirándulni Lillafüredre és a Bükkbe a járványhelyzet miatt elrendelt kijárási korlátozás ellenére. A település lépett.

Lakcímkártyát kérnek a Lillafüred felé haladó autósoktól, motorosoktól a Majális-park mellett - idézi a Lillafüred Online Facebook-posztját a 24.hu.

Erre azért volt szükség, mert sok turista indult a Bükkbe kirándulni a kijárási korlátozás ellenére. A kerékpárosokat átengedik, viszont kérik, hogy csak egyedül végezzenek sport illetve szabadidős tevékenységet. A szalonnasütés is tilos, erre többször kellett felhívniuk a figyelmet az önkormányzati rendészet munkatársainak.



Lillafüred mellett több település is korlátozásokat vezetett be a hétvégén. A debreceni önkormányzat például lezárta a látogatók elől a Békás-tavat is magába foglaló, kerítéssel körbevett nagyerdei parkerdőt, valamint az Ötholdas Pagony játszóteret, és kiemelten ellenőrzik a Nagyerdei Stadion környékét. Pannonhalmán húsvét idejére a főapátság összes parkolóját lezárták.