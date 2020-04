Lopakodó áremelések: rendkívüli juttatás kellene a nyugdíjasoknak

Egyelőre homályos, hogy mi okból akarja visszaépíteni a kormány a 13. havi nyugdíjat 2021 februárjától. A legnagyobb nyugdíjas szervezeteket nem avatták be a tervezésbe, így ők sem tudják, hogyan kell értelmezni a miniszterelnök 13. havi nyugdíjra vonatkozó bejelentését. Viszont azt biztosan tudják, hogy az átlag alatti nyugdíjasoknak azonnali segítség kellene - olvasható a 24.hu cikkében.

A nyugdíjasok 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül egyheti nyugdíjat fognak kapni. És ez történik majd 2022-ben, -23-ban és -24-ben is. Orbán Viktor bejelentését a portálnál úgy értelmezték, hogy 2021 és 2024 között minden februárban egy-egy heti pluszpénzt kapnak az idősek, ami az első évben az átlagos nyugdíjas számára bő 30 ezer forintot jelenthet.

A Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály szerint akármekkora összegről van szó, nem támogatja, hogy a kiemelkedően magas nyugdíjúaknak is folyósítsanak 13. havi nyugdíjat, mert nekik egészen biztosan nincs szükségük pluszpénzre. A KSH felmérése szerint általánosságban 178 100 forintból jó körülmények között lehet élni - emlékeztetett. Személy szerint az 500-600 ezer forint feletti nyugdíjakra nem adna se emelést, se prémiumot, se rezsiutalványt, se plusz egyheti nyugdíjat, sem 13. havit.

Juhász László, a A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke szerint is elfogadhatatlan, hogy a rászorulók számára csak 10 hónap múlva érkezik a segítség. Ez rossz hír a nyugdíjasoknak, és nem segít a jelenlegi válság kezelésében, ami őket is érinti.



Április elején nyílt levélben fordultak a kormányfőhöz azonnali segítségért, kérve, hogy:

Minden nyugdíjas, akinél az ellátás havi összege nem haladja meg a 150 ezer forintot, kapjon - lehetőség szerint még április hónapban - 50 ezer forint rendkívüli juttatást.

Azok pedig, akik havi 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjban részesülnek, kapjanak kiemelt összeget. Nem utalványban, hanem pénzben, a nyugdíjhoz kapcsolva, de nem beleépítve, mert a rendszerszintű változtatásoknak most nincs itt az ideje.

Juhász László szerint több okból is kellene az azonnali nyugdíj-kiegészítés az időseknek. Egyrészt, mert ők is belekerültek a felvásárlási lázba. Ez koruk révén valamennyire kódolt, hiszen akik megélték a háborút, 56-ot, azoknál beégett, hogy ha baj van, fel kell tölteni a kamrát, és nem felejtették el, milyen, ha nincs mit enni. Emiatt túlkölthettek a nyugdíjasok, kevesebb maradt nekik, mint máskor. A másik, hogy a válság kezdete óta érezhetően megnőtt például az alapvető élelmiszerek ára, ahogy fogalmazott, lopakodó áremelkedéseket észlelni, és ez érzékenyen érinti a nyugdíjas korosztályt is.

Az alacsony nyugdíjúaknak gyors, egyszerű, azonnali segítség kell, most a válság alatt, nem jövőre. A KSH jelentése szerint január-márciusban 4,3 százalékkal nőttek az árak, márciusban tavalyhoz képest 7,9 százalékkal lettek magasabbak az élelmiszerárak, és az átlagon belül van pár 10, illetve 20 százalék feletti árnövekedés is.