Luxusszálloda miatt költözhetnek a Balaton-partról a horgászok

A gyenesdiási önkormányzattól megvásárolt nagyon értékes Balaton-parti ingatlanon, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott 1,7 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból nyithat luxusszállodát az állam által jelentősen támogatott fémipari vállalkozó.

Vég Márton , 2019. május 23. csütörtök, 07:09 Fotó: Napi.hu / Szabó Dániel - Állami milliárdokból építik be a Balaton-partot.

Az államtól többször támogatást nyerő Gémtech Kft. tulajdonosának, Nagy Péternek az új cége, a Pleasure 77 Kft. építhet luxusszállodát a két gyenesdiási strand közötti, a helyi önkormányzattól vásárolt nagyon értékes Balaton-parti ingatlanon. Mindezt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy turisztikai fejlesztési program szálláshelyfejlesztési pályázatán elnyert 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból.

Nagyon bejött az üzlet

A vállalkozó már korábban is sokat köszönhetett az államnak, ugyanis a 100 százalékos állami tulajdonban lévő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (SZTA) 87 milliós forintos, két ütemben megvalósuló befektetéssel 24,37 százalékos kisebbségi tulajdont szerzett még 2012-ben a napkori székhelyű fémipari Gémtech Kft. társaságban. Az állam mintegy 3 évig, 2015-ig volt érdekelt a cégben, és mindkét félnek megérte az üzlet: 2011-ben 670 millió forint volt a cég árbevétele, 2015-ben pedig már 2,2 milliárd forintra ugrott a forgalom, és évről évre 500 millió forintos profittal zártak.

A társaság 2014-ben kezdte el egy napkori 20 ezer négyzetméteres ipari területen a 2500 négyzetméteres üzemcsarnok építését. A projekt összköltsége 330 millió forint volt, amelyből 163 millió forintot vissza nem térítendő támogatás formájában nyert el Nagy Péter vállalkozása. A projektzáró ünnepségen pedig Seszták Miklós, akkori nemzeti fejlesztési miniszter mondott beszédet. Összességében 2012 és 2014 között a társaság árbevétele közel 250 százalékkal, üzemi eredménye csaknem 300 százalékkal emelkedett.

Az állam kisebbségi részesedését 2015-ben vásárolta vissza a vállalkozó. "Újabb három befektetését zárta le sikeresen az állami tulajdonú Széchenyi Tőkealap. A tőkealap exitpolitikájának megfelelően mindhárom exit a befektetési szerződésben rögzített hozamelvárás teljesülése mellett valósult meg" - közölte 2015-ben az SZTA erről.

Tartós kapcsolat és kitörési pont



A kapcsolat azonban nem szakadt meg a rekord gyorsasággal gyarapodó fémipari vállalkozás és az állam között, fejlesztési programjában az Alap továbbra is részt vállalt új befektetésekkel. Tavaly szeptemberben kezdte meg csaknem egymilliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházását a Gémtech: két darab többfunkciós CNC megmunkáló gépet vásároltak, amelyek nagyméretű acélszerkezetek egyszerre történő megmunkálására alkalmasak. A beruházáshoz 498 millió forintot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatán, vissza nem térítendő hazai és uniós támogatásként nyertek el.

Hogy a fémipari sikerek után Nagy Péter miért döntött úgy, hogy a turizmusban is szerencsét próbál, azt egyelőre nem lehet tudni, bár a Napi.hu elküldte kérdéseit a cégnek. Mindenesetre a Magyar Turisztikai Ügynökséget meggyőzhette a Gyenesdiásra tervezett luxusszálloda üzleti terve, hiszen a Kisfaludy pályázaton 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az építkezésre, valamint a helyi önkormányzat is mindenben támogatja a vállalkozást.

"Gyenesdiás képviselő-testülete a 2018. február 27. napján meghozott határozatával támogatta a Pleasure 77 Kft. szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseit, pályázatát egyidejűleg a 728/54 helyrajzi számú Balaton-parti ingatlan adásvételére vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot jóváhagyta" - írta a Napi.hu-nak Gál Lajos a település polgármestere. Úgy látja, hogy a diási játékstrand melletti fejlesztés az egyetlen közép és hosszú távú kitörési pontja Gyenesdiásnak arra, hogy minőségi szállodafejlesztésnek helyszínt adjon.

Eladó a Balaton-part

Gál Lajos tájékoztatása szerint a tulajdonosokkal az ingatlan megvásárlására vonatkozó konkrét egyeztetés elkezdődött, júniusban (az állami elővásárlási jogról történő lemondást követően) megtörténhet az adás-vétel. A kiviteli tervek a nyár végére készülnének el, és az első kapavágásra október végéig kell várni. Az új szálloda pedig a tervek szerint 2021 tavaszán nyitna. A szálloda tervezése 2019 elején már elindult és jelenleg is folyamatban van, a jövőbeni építési engedély kiadásának azonban feltétele, hogy a beépítetlen terület közútkapcsolattal rendelkezzen, jelenleg ugyanis nem biztosított a közútról való megközelítése. A látványterveket májusban mutatták be a nyilvánosságnak, és a polgármester szerint nagy tetszést aratott a bemutatott portfólió. A horgászokkal is egyeztettek arról, hogy esetleg új helyszínre kellene költözniük a jelenleg - a Mepar adatai alapján - beépítetlen zöldterületről.

"Nagyon értékes terület, nagyon szép, sok áldozattal jár, de tudjuk, hogy a település gyarapszik ezáltal, hazai tőke ad biztonságot és garantált lesz a munkahelyteremtés és adó-erőképesség növekmény is. A képviselő-testület a jövőben is konszenzussal segíti az ügyet" - fogalmazott a gyenesdiási polgármester. Az önkormányzat május 15-én tett közzé pályázati felhívást a Balaton-parti, 12 ezer négyzetméter nagyságú ingatlan értékesítésére: a minimális irányár 300 millió forint. A területre azonban elvileg nem csak a szálloda építését tervező Pleasure 77 nyújthat be ajánlatot május 31-ig, hanem minden természetes és jogi személy.

A végleges értékesítési ár a piaci realitások alapján ennél vélhetően magasabb lesz, lévén, a balatoni lakásárak már így is kilőttek. Ingatlanközvetítők szerint még nem érték el a lélektani határt, pedig már a jó fekvésű, part menti, panorámás, újépítésű lakások négyzetméterárai az 1 millió forintos szintet közelítik, illetve sok esetben el is hagyják azt. Siófok-Sóstón például a korábban 15 millióig forgó ingatlanok most 20 millió forint felett járnak az árak, de 30-40 millióért is akadnak itt eladó házak.

A Napi.hu januárban hozta nyilvánosságra, hogy pontosan ki és melyik cég nyerte el a balatoni panziók, szállodák felújítására, bővítésére, építésére szolgáló milliókat, milliárdokat.