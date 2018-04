Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ma szállítják ki a választókerületekbe az átjelentkezők szavazólapjait

Ma szállítják ki a megyeszékhelyekre és az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyeire a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson átjelentkezéssel szavazó, mintegy kétszázezer választópolgár szavazólapjait.

A szavazóköri dobozokat - bennük a jegyzőkönyvekkel és a nem átjelentkező választópolgárok szavazólapjaival, valamint a többi szavazási kellékkel már kiszállították a választókerületek székhelyeire. Az átjelentkezésre azonban péntek délután 16 óráig volt lehetőség, így csak ekkor derült ki, melyik választókerületbe hány darab "idegen", azaz más választókerületi szavazólapot kell kiszállítani. Ezeket a nyomda pénteken este legyártotta és szombaton szállítják ki azokat - számol be az MTI.

A szavazólapokat az ANY Biztonsági Nyomda Zrt. (korábban Állami Nyomda) nyomtatta ki azt követően, hogy jogerőssé váltak az országos listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok, valamint az egyéni választókerületekben induló jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló határozatok. A nyomda szigorú biztonsági intézkedések mellett készítette el az országgyűlési választás papírjait, majd "dobozolta" azokat szavazóköri bontásban. Vasárnap valamivel több mint 8 millió választópolgár jogosult szavazni.

A nyomdában nyomtatták a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 13 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 121 félét. Körülbelül 16 millió szavazólap készült a nyomdában. A szavazólapokat 230 tonna papírra nyomtatták. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátták, így például eleve világos krémszínű papírra nyomtatták, amelyet a címert formázó vízjellel és az Országház képét mutató perforációval (ricceléssel) láttak el. (Ennyi volt, nem lesz több visszalépés.)

A 10 285 szavazatszámláló bizottság kap 165 ezer tollat is, a tagok csak a hivatalos íróeszközt használhatják; a fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók akár a sajátjukat is használhatják.

A szavazólapok és borítékok mellett kiszállítanak összesen 110 kilométer nemzeti színű szalagot az urnák lezárásához és 55 kilométer nemzeti színű zsinórt a tollak szavazófülkében történő rögzítéséhez. A szükséges számú urnát és mobil szavazófülkét már eljuttatták a választási irodákhoz. Az ANY Biztonsági Nyomda nyomtatta az egyéb választási kellékeket is, mint például a jegyzőkönyveket, borítékokat.

A külképviseletekre szánt szavazólapokat március 31-e után szállították ki, amikor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel. A 118 külképviseleti választási iroda elnöke személyesen vitte ki a szavazólapokat a külképviseletekre, és ők is hozzák haza a szavazást követő csütörtökig.

Fotó forrása: Shutterstock