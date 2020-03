Madárinfluenza: enyhített a szigoron a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn feloldotta a magas patogenitású madárinfluenza miatt elrendelt korlátozásokat Komárom-Esztergom és Hajdú Bihar megyében, így mind a belföldi, mind az unióba irányuló baromfiszállítások zavartalanul folyhatnak ezekből a megyékből. A harmadik országokba irányuló exportkorlátozások továbbra is érvényben lehetnek - közölte a hivatal az MTI-vel.

Amennyiben újabb esetek nem fordulnak elő, akkor az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) szabályai alapján madárinfluenza-mentes státuszát legkorábban 2020. április 30-án nyerheti vissza az ország. A jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó ún. harmadik országokba leghamarabb ekkor indulhatnak újra a szállítmányok.

A közlemény szerint az országos főállatorvos és az állategészségügyi hatóság folyamatosan egyeztet az ilyen kereskedelmi partnerországok hatóságaival annak érdekében, hogy mielőbb feloldják korlátozásaikat.

A vándormadarak vonulása miatt a vírus továbbra is veszélyt jelent a baromfiállományokra, emiatt továbbra is érvényben marad a baromfik zárt tartásának kötelezettsége. Szintén kötelező a járványvédelmi minimum feltételek teljesítése, azaz a baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni - olvasható a Nébih közleményében.