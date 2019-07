Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar disznókat exportálhatnak Japánba

Az afrikai sertéspestis felbukkanása miatt sok országban lévő magyar sertéshúsnak új piacokat próbálnak találni. Budai Gyula külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztos ezért Japánban tárgyalt, ahol állítólag van fogadókészség a magyar disznókra.

A magyar sertéshús japán szállítási lehetőségeiről tárgyalt Budapesten a japán agrártárca élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi hivatalának főigazgatója - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pénteken az MTI-vel.

A megbeszélések fő témája a regionalizáció volt, amelynek lényege, hogy állategészségügyi problémák, járványok esetén csak a fertőzött területről tiltják meg a hús és a hústermékek kiszállítását, nem az egész országból. Magyarországon ugyanis már felbukkant az afrikai sertéspestis, főként a keleti megyékben mutatták ki elhullott vaddisznókból. Ez pedig azzal járt, hogy a magyar sertéshús importját több ország megtiltotta, így a legfőbb piacnak számító Kína is.

Magyarország az első uniós tagállam, amely megállapodott Japánnal a regionalizációról, az egyezség azonban még csak a baromfihúsra terjed ki, a sertésre még nem - magyarázta közleményében a KKM. Viszont most a tárgyalások után lehet, hogy erre is kiterjesztik a megállapodást Budai Gyula szerint. Ezt arra alapozzák, hogy a kormány szerint a magyar állategészségügyi szabályozás az EU-n belül is a legszigorúbbak egyike.

A miniszteri biztos a regionalizációs megállapodás fontosságát azzal indokolta, hogy Japán a magyar élelmiszeripari termékek elsőszámú piaca Európán kívül, ám a tavalyi sertéspestis jelentősen visszavetette a kivitelt. Magyarország 2017-ben 113,3 millió dollár értékben exportált élelmiszert Japánba, ennek döntő része (90 millió dollár) volt a sertéshús. 2018-ban a sertéspestis következtében áprilisban elrendelt kiviteli korlátozás miatt a szigetországba irányuló élelmiszeripari export 44 százalékkal, 63 millió dollárra csökkent.

A KKM Kínával, Vietnámmal és Dél-Koreával is hasonló megállapodásról tárgyal, a sikeres egyeztetések több tízmilliárd forintnyi új üzletet hozhatnak a magyar sertés-ágazat cégeinek - olvasható a közleményben.