Magyar felminősítés: így látják az elemzők

Indokolt és várható volt Magyarország felminősítése - vélik az MTI által megkérdezett piaci elemzők.

Indokolt és várható volt a felminősítés, amire már korábban is sor kerülhetett volna - állapította meg Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője az S&P hitelminősítő döntése után.

A hazai bankrendszer helyzete és kilátásai határozottan javultak az utóbbi években. A hitelezés érdemben gyorsult, a vállalati hitelállomány már számottevően bővül, a bankok forrásellátottsága bőséges, mivel a betétállomány messzemenően meghaladja a hitelállományt. A hitel/betét arány 70 százalékra csökkent a tíz évvel ezelőtti 160 százalékról. A hazai bankrendszer nincs rászorulva külső forrásokra, szemben a 10 évvel ezelőtti helyzettel, sőt nettó külföldi finanszírozóvá vált. A bankrendszer tőkeellátottsága és profitabilitása kiváló, eszközállománya a rossz hitelállományok meredek leépülésével érdemben javult.

A magyar gazdaság kiegyensúlyozottan, fenntartható módon dinamikusan nő, a magas külső finanszírozási képesség hatására a külső adósság meredeken csökken, sőt 2019 végére a hazai gazdaság - talán a történelemben először - nettó külső hitelezővé válhat. Az államadósság-ráta egyelőre csak lassú ütemben csökken, de a következő években az uniós források lehívásával a nominális adósság is csökkenhet, így az adósságráta látványosan, bőven a GDP 70 százaléka alá eshet vissza. A GDP növekedése felülmúlhatja a hitelminősítő várakozásait. Jövőre már mindenképp, és legkésőbb két év múlva újabb felminősítésre számít Suppan aki szerint a piacok a kockázati felárakban már beárazták a felminősítést, így érdemi hatást nem vár.

Az S&P elsősorban a jelentős GDP-növekedés, az alacsony költségvetési hiány, a mérséklődő államadósság miatt döntött a felminősítésről. Szintén szerepet játszhatott a jobb osztályzatban a beruházások bővülése, mert sok esetben ez gépek beszerzését jelentette, ami javítja a gazdaság termelékenységét - fogalmazott Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője az MTI-nek.

A felminősítés ellenére a jövőben a hitelminősítő kockázatosnak tarthatja a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleg többletének csökkenését, ha a jövőben ez az eddigi tempóban mérséklődik, az a gazdaság túlfűtöttségének veszélyét hordozza. Mivel kicsi és nyitott a magyar gazdaság, a nemzetközi környezet is nagyban befolyásolja a teljesítményt, márpedig külföldön jól láthatóak a lassulás jelei. A mostani felminősítéssel együtt is lemaradt Magyarország a régiós versenytársaitól, Csehország, Lengyelország és Szlovákia is több kategóriával jobb osztályzattal szerepel a hitelminősítőknél - tette hozzá Németh.

A kedvező makrogazdasági folyamatok elegendő alapot szolgáltattak ahhoz, hogy a Standard & Poor's - másfél évvel azután, hogy a kilátásokat pozitívra javította - felminősítse Magyarország adósság-besorolását. A magyar gazdaság pénzügyi sérülékenysége számottevő mértékben mérséklődött az elmúlt időszakban. Az államháztartás hiánya mérsékelt, az államadósság GDP arányos mutatója csökkenő pályán van, bár továbbra is magas a hasonló fejlettségű országokhoz képest. Az államadósság finanszírozásában csökkent a külföldiek szerepe, miközben meghatározóvá váltak a hazai befektetők - mondta Török Zoltán, a Raiffeisen Bank Zrt. vezető elemzője.

Az MNB is megszólalt

Az MNB üdvözli az S&P döntését, amely már időszerű volt. A jegybank pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben is. A Fitch egy hét múlva vizsgálja felül a magyar osztályzatot, míg a Moody's májusban értékeli legközelebb a magyar állam adósbesorolást.