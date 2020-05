Magyar gazdaság: a legrosszabb még csak most jön

A koronavírus okozta első sokk már nyomot hagyott az idei első negyedévi GDP-növekedésben is. Bár az előző negyedévhez képest a bruttó hazai termék 0,4 százalékkal zsugorodott, a tavalyi év kedvező növekedése miatt az év/év index továbbra is a pozitív tartományban maradt.

A mai adatokat és KSH erős revízióját a 2019-es növekedés lefutásáról látva átalakulhat a válság képe - kommentálta a KSH friss adatait Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Ezzel együtt továbbra is arra számít, hogy a második negyedév lehet a mélypont, mielőtt megkezdődik a lassú kilábalás. A 2020-ra vonatkozó alapforgatókönyve 3,3 százalékos gazdaság visszaeséssel számolt - mivel azonban a friss GDP-adat az általa vártnál rosszabb lett, így előrejelzését negatív kockázatok övezik.

A koronavírus-járvány miatt a megszokottnál nehezebben mérhető a gazdaság teljesítménye - fogalmazott Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője. A szolgáltatások adták a növekedés motorját. A legfontosabb ágazatok közül a termelési oldalon az építőipar ugyanis lényegében stagnált az első negyedévben. Az ipar viszont hozzá tudott tenni a növekedéshez, de korábbinál valószínűleg kevesebbet.

A szakember szerint a második negyedévben már mínuszba kerül a magyar gazdaság, mivel a járvány miatti leállások többsége áprilisra esett. Az még kérdés, hogy mekkora visszaesés várható, de valószínűleg két számjegyű lesz a csökkenés ebben az időszakban.

A harmadik és negyedik negyedéves eredményre pedig korai lenne pontos becslést adni. Ez ugyanis nagyban függ ugyanis attól, milyen ütemben kezd el talpra állni a nemzetközi és a magyar gazdaság. Szintén nagyban befolyásolhatja a gazdaság teljesítményét, hogy lesz-e második hulláma a járványnak, ha pedig lesz, akkor milyen hatást gyakorol a gazdaságra - tette hozzá Németh, aki szerint idén a járványhatás erejétől függően 3-7 százalék közötti visszaesés várható az év egészében. Jövőre ugyan nőhet a GDP, ám egyelőre úgy tűnik, hogy az idei lemaradást jövőre még nem dolgozza le a magyar gazdaság.

Régiós összehasonlításban így a Magyarország kifejezetten jól szerepelt, hiszen a szlovák GDP 3,9, a cseh pedig 2,2 százalékkal zsugorodott éves szinten. A lengyel gazdaság viszont még 1,9 százalékkal nőtt az első negyedévben éves szinten - mondta Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője. Várakozása szerint a recesszió a második negyedévben már a magyar gazdaságot is elérte. A visszaesés áprilisban lehetett a legmélyebb a lezárásoknak illetve a zuhanó keresletnek köszönhetően. Május végével azonban most már látszanak az újranyitás jelei a gazdaság számos szektorában, ami segítheti növekedést, a kilábalás azonban várhatóan lassú folyamat lesz, hiszen a kereslet várhatóan csak fokozatosan áll helyre a járvány okozta sokk után. A 2020 egészére vonatkozó 4,2 százalékos visszaesést váró prognózisát továbbra is fenntartja.

A hazai GDP szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 2 százalékos növekedése messze meghaladta az EU 2,6 százalékos, valamint az euróövezet 3,2 százalékos visszaesését, az euróövezettel szembeni 5,2 százalékpontos növekedési többlet történelmi csúcsra ért, azaz az eddigi legnagyobb ütemű felzárkózást érte el a hazai gazdaság- véli Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője. Ez döntő részben a kedvezőbb áthúzódó hatásoknak, a lendületes évkezdetnek, valamint annak köszönhető, hogy más országokhoz képest a járvány elleni védekezés kevésbé volt szigorú, több ágazatot le sem kellett állítani. A szigorúbb intézkedések enyhítése az érintett országokban meredekebb felpattanást okozhat, azonban a növekedési előnyünk így is magas maradhat.