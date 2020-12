Magyar gazdaság: megjelent a fény az alagút végén

Idén novemberben a beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított értéke 51,9 pont lett, azaz végre érdemben meghaladta a stagnálást jelző ötvenes értéket, míg októberbe csupán 50,2 pont volt.

A korábbi novemberekkel összevetve az idei érték alulmúlja a hosszú távú novemberi átlagot (52,6 pont), és nem éri el az elmúlt három év átlagát (54,9 pont). A felmérésben vizsgált részindexek többségükben növekedtek októberhez képest, ennek mértéke két esetben érte el az 5 százalékpontot - adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A logisztikusok szerint a novemberi javulás oka továbbra is többrétű: a termelési és beszerzési alindexek értékei növekedtek, és továbbra is bővülést jeleznek, ahogyan az új rendelések alindexe is. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei némileg csökkentek, de szintén további bővülésre utalnak. A bmi-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke viszont még mindig rendkívül alacsonyan maradt, erősen közre játszva a teljes index alacsonyabb értékében.

A termelési mennyiség indexe növekedett októberi értékéhez képest, és 50 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi ötödik alkalommal. Az új rendelések mutatója nőtt, és 50 pont fölött maradt. A vásárolt készletek indexe egyhavi szűkülés után második alkalommal bővült, nem túl erős ütemben.

A foglalkoztatottsági mutató - az elmúlt hónaphoz - hasonlóan novemberben is növekedésre utal. Az index értéke kisebb lett októberhez képest, és átlag feletti értéknek tekinthető, valamint a tizedik legmagasabb novemberinek.

A beszerzési árak indexének értéke alacsonyabb lett, de 50 pont fölött maradva árnövekedést jelez a válaszadók szerint. Ezzel a beszerzési árak egy havi csökkenés után negyedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a második legnagyobb novemberi.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt októberhez képest, és 50 pont fölé került. Az exportindex esetében is hasonló a folyamat: értéke növekedett az előző hónaphoz képest, és 50 pont fölé kerülve jelzi az export mennyiségének bővülését első hónapja.

E hónapban acél, acélalapanyag, acéltekercs, papíralapanyag, sárgaréz és vegyszerek kapcsán jeleztek az MLBKT válaszadói jelentősebb áremelkedést. Hiány volt alumíniumhegesztő huzalból, bútorszerelvényből, glikogénből, koronavírustól védő felszerelésből, polipropilénből, speciális elektronikai eszközökből, textíliákból, vasalatokból és vegyszerekből. Jelentősebb árcsökkenésről nem számoltak be.