Magyar Hang: Ferencvárosban lefilmezték a szavazók tiltott szállítását

Fél hat körül a rendőrök megszállták a rendőrök a Balázs Béla utca és a Lenhossék sarkát, mert több bejelentést is tettek a ferencvárosi állítólagos szavazat szállítások miatt - írja a Magyar Hang.

Először ütni akartak, majd megfutamodtak a ferencvárosi szavazatszállítók - kezdi cikkét a portál, amely szerint egész nap többször is jelentették, hogy szervezetten zajlik a választók szállítása Ferencvárosban, amely a választási törvénybe ütközik. Állítják, az embereket listák alapján válogatták össze.

Délután öt óra körül a Momentum önkéntesei is megjelentek, hogy kérdőre vonják a sarkon tevékenykedőket, akik meglehetősen agresszíven reagáltak - folytatja a Magyar Hang a beszámolót, amely szerint fenyegették is a párt aktivistáit, akik úgy tudják, hogy szavazatonként 5000 forintot kaptak a csalást szervezők. Állítólag egyikük azt kiabálta a lap újságírói felé, hogy a Fidesznek szerveztek.

Állítják, hogy fél 6 körül már a rendőrök is nagy erőkkel megjelentek a környéken, de konkrét tetten érés nem történt.

Videót is készítettek az esetről:

A kerületben az összellenzéki jelölt a jelenleg is kerületi képviselő Baranyi Krisztina, ellenfele pedig a fideszes Bácskai János. Előbbi a hvg.hu-nak vasárnap azt mondta, hogy "csoportban hoznak és kísérnek be embereket a szavazókörbe Ferencvárosban." Hasonló esettel kapcsolatban posztolt az egyik helyi momentumos képviselő-jelölt, Mátyás Ferenc is.