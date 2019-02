Magyarország tovább terjeszkedik Ghánában

Január végén meglepetésre kiderült, hogy egy magyar cég 19,5 milliárd forintos ghánai erőműépítésbe kezd. A héten viszont új tiszteletbeli konzulátust nyitott Magyarország, majd bejelentették egy Solin nevű magyar építőanyaggyár részvételét 10 000 ezer ház építésében.

"A diplomáciai misszió megnyitása jelentős lépés bármely két ország közötti kapcsolat erősítésében, és úgy gondoljuk, hogy ennek a magyarországi konzulátusnak a létrehozása itt Kumasi-ban is egy ilyen lépés" - mondta Imad Wolley, Magyarország új tiszteletbeli konzulja Ghánában a hét elején, amikor átadták az új félhivatalos képviseletet Ghánában. Az eseményen ott volt Szabó András magyar nagykövet és Joó István export növeléséért felelős helyettes államtitkár is a MyJoyonline helyi portál beszámolója szerint.

Tavaly rendezték meg a magyar-ghánai befektetői fórumot az országban, ahol - ahogy arról a Napi.hu akkor beszámolt - kijelentették, hogy a magyar kormány több befektetést is tervez, köztük regionális mezőgazdasági központok létrehozását a tudás és a technológia átadásának elősegítésére. Most a tiszteletbeli konzulátus avatásán azt mondták, hogy a kirendeltség szerves szerepet fog játszani e cél elérésében. Magyarország nagy potenciált lát Ghánában, különösen a mezőgazdasági fejlesztés terén. De ipari létesítmények kiépítését is tervezik: Tema városában az egymilliárd dollárból megvalósítani tervezett Bridge Power nevű erőművet a GE magyarországi leányvállalata által gyártott turbinákkal szerelik majd fel, és ghánai források szerint a magyar állami Eximbank is beszáll a finanszírozásba (de ezt a magyar Külügyi és Külgazdasági Minisztérium tagadta.)

A héten pedig egy újabb üzletet jelentett be a ghánai sajtó, amelyben egy magyar cég érdekelt: Ghána kormánya megállapodást írt alá a Solinnal, hogy a vállalat 10 000 megfizethető lakóházat épít az országban. Nem világos a híradásokból, hogy pontosan melyik magyar cégről lehet szó, de a bejelentésből az kiderül, hogy a projekt egy része magának a Solin gyárának felépítése, amely polisztirol betont fog előállítani a gyorsház-technológiával épülő ingatlanok kivitelezésére.

Szabó András magyar nagykövet azt mondta, hogy miután megalapították a céget, és a helyszínen gyártott gyors házépítési technológiákat, a Solin évente 2000 lakóépületet tud majd kivitelezni - írja a constructionreviewonline.com.