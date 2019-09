Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Majd' 2,5 millióért vesz darabonként csillárokat a Parlament

Összesen 9,5 millió forintot fizet az Országgyűlés Hivatala négy darab csillárt.

Új csillárokat vesz az Országgyűlés az Országház "A" osztályának átalakításához. Az augusztus 12-én megkötött szerződés 4 darab 12 égős csillár beszerzésére vonatkozik, melyért az Országgyűlés Hivatala összesen 9,5 millió forintot fizet ki - vette észre az Mfor.hu a Parlament honlapján megjelent szerződést.

Darabonként így 2,35 millió forintot fizetnek a világítótestekért, amelyeket a Decolux Kft.-től szerzik be október 31-ig. A portál szerint ez idén már a harmadik velük kötött szerződés az Országháznál. Sőt, már 2013 októberében is a társaságtól rendeltek 31,5 millió forintért rézcsillárokat és falikarokat. A Decolux referenciái között van a Fiumei úti Sírkert, a volt Majláth palota, a Fővárosi Törvényszék, vagy a gödöllői Grassalkovich Kastély is.