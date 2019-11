Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Majd' 7,5 millió forintot vár el a leváltott polgármester

Újabb az önkormányzati választáson vesztes polgármester kért több milliós szabadságmegváltást: a budapesti II. kerületet korábban vezető Láng Zsolt 154 napnyni szabadságot nem vett ki állítólag.

Az elmúlt 5 évben 160 nap szabadsága maradt T. Mészáros Andrásnak, Érd leköszönt fideszes polgármesterének, aki így bruttó 7,5 milliós igényével rekorder lett a távozáskor kért pénzbeli megváltással. Majdnem ennyi, összesen 154 nap ki nem vett szabadsága után várja a törvény szerint járó bruttó 7,3 millió forintot Láng Zsolt, frissen leváltott II. kerületi ex-polgármester.

A Blikk szerint Láng ezt az igényét a határidő lejárta előtti napon adta le. "Nem kértem szabadságmegváltást, azt törvény írja elő. Hogyha ezen néhány polgármester miatt változtatni szeretnének, akkor több tízezer köztisztviselő esetében is változtatni kellene és jogot kellene elvonni ezektől az emberektől is" - nyilatkozta az ügyről a lapnak.

Láng érvelése a törvényességről helyt álló: ahogy arról a Napi.hu T. Mészáros kapcsán írt, a városvezetőnek azért lehet ilyen sok szabadsága, mert a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerint "a szabadság kiadására vonatkozó igény a foglalkoztatási jogviszony (polgármester esetében a választási ciklus) fennállása alatt nem évül el". A főállású polgármestereknek évi 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, vagyis összesen 39 nap jár a törvény szerint.

Maga a polgármesteri munka sok szempontból elég kötetlen, így a település- és kerületvezetők akár szabadságkivétel nélkül is tudnak pihenni. Könnyen átveheti a munkát az alpolgármester. A rendszert a most felálló városvezetések éppen emiatt többször is bírálták.

Például - korábbi cikkünk szerint - Sára Botond VIII. kerületi leváltott polgármester is 83 nap ki nem vett szabadsággal rendelkezik, amely után bruttó 3,8 millió (nettó 2,53 millió) forintra jogosult, ezt pedig épp az alpolgármesterrel végrehajtott helyettesítések alapján jár neki. A kerületet átvevő Pikó András szerint problémás a kötetlen munkaidejű rendszer.