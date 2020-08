Majdnem 1 milliárd a Bükki Csillagdára

A sportparkok, a turistaházak és Kárpátalja támogatásáról is döntött a kormány. Összességében néhány milliárd forintot osztott ki.

A Magyar Közlönyben megjelent határozatok közül az első, három fővárosi és kilenc vidéki sportpark-beruházást (a helyszínekről nem szól a jogszabály) kormányzati magasépítési beruházásnak minősít. Erre a Beruházási Ügynökség 790 millió forintot fordíthat.

Az országos turistaút-hálózat mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújítására és fejlesztésére majdnem 1,6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány. Ebből az idei költségvetést 430 millió forint terheli, a nagyobb összeget a jövő évi büdzsé finanszírozza. A Bükki Csillagda megvalósítására idén 716 millió, jövőre pedig 285 millió forint fordítható.

Döntött a kormány a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről is. Ez Kisköre, Abádszalók és Tiszabura külterületeit érinti. A fejlesztés előkészítője és megvalósítója a Beruházási Ügynökség, de be kell vonnia a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget is. Az előkészítésre - amelyet a jövő év utolsó napjáig kell befejezni - 223 millió forint fordítható.

Kárpátalja kétféle támogatásban részesült. A régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek felújításait, korszerűsítéseit célzó nemzetközi fejlesztési célú program javára 300 millió forintot hagyott jóvá a kormány. A koronavírus járvány elleni védekezést és a térséget sújtó árvízkár helyreállítását elősegítő programra pedig 450 millió forint fordítható. Mindkét tétel az idei költségvetést terheli.