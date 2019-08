Májusban a washingtoni lobbistáknak is jutott 100 millió

Májusban mintegy százmillió forint értékben szerződött washingtoni kijáró emberekkel a kormány. A Policy Impact Strategic Communications nevű lobbicég, amelyik Szijjártó Péter interjúját szervezte a Fox Newson, 47 milliós, a Greenberg Traurig nevű floridai ügyvédi iroda 30 milliós megbízást kapott - írta a Népszava.

A Policy Impact a washingtoni magyar nagykövetségnek ad tanácsokat egyebek mellett arról, hogy miként lehetne javítani a két ország kétoldalú kapcsolatait, emellett koordinálja a kormányzati ügyek és a médiamegjelenéseket. A lobbicéggel már 2018 november 1. és 2019 január 18. között is 50 ezer dolláros szerződést kötött a kormány annak érdekében, hogy a cég lobbizzon a magyar kabinet érdekeiért a szenátusban - olvasható a lapban.

Ugyanekkor a Barnes&Thornburg, valamint a Munk Policy&Law is egyenként 50 ezer dolláros kormánymegbízást kapott állítólagos "kármentés" érdekében, ami azt jelentette, hogy a Barnes&Thornburg a Fehér Házban, a Munk Policy a külügyminisztériumban ügyködött a kormány imidzsének javításán.

Idén májusban a Greenberg Traurig nevű floridai ügyvédi irodának is jutott egy 30 milliós megbízás, így további négy lobbistával erősítették meg Orbánék "kijáró különítményét." Az iroda a Triconsultants nevű céget is bevonta az együttműködésbe május 13-án, havi 3500 dollárért. A lap felidézi, hogy ugyanezek a lobbisták Magyarországgal párhuzamosan Kazahsztánnak és Törökországnak is dolgoznak, valamint azt is, hogy a Greenberg Traurig ügyvédi irodát az amerikai választásba történő orosz beavatkozás miatti nyomozás során is vizsgálták.