Már 30 koronavírus-fertőzött van Magyarországon

A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (Covid-19 vagy SARS-CoV-2), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - írja a kormányzati tájékoztatási portál.

Az új betegek között is vannak, akik a közelmúltban Olaszországban jártak, van olyan beteg, aki feltehetően az Ausztriában járt családtagjától fertőződött meg és van olyan is, akit a kontaktkutatás során már korábban azonosítottak. Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kapcsolatainak feltárása, amelyet a járványügyi hatóság a rendőrséggel együttműködve végez - írja a koronavirus.gov.hu.

Az oldal szerint már 1014 tesztet vettek fel Magyarországon, szombat este nyolckor már 79 fő volt karanténban. A 30 új koronavírus-fertőzött közülük 9 iráni, 1 brit, és 20 magyar állampolgár.

Délután, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján még róluk nem hangzott el tájékoztatás, viszont azt közölte Lakatos Tibor, a műveleti központjának vezetője, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) már 549 embert vett otthonában hatósági karanténba. Eddig 1014 koronavírus-tesztet végeztek el, összesen 35 940 magyar embert ellenőriztek a határokon, és 445 külföldi állampolgártól tagadták meg a belépést