Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már a látszatra sem adnak - egy ember dönt a trafikokról

Már 2015 áprilisa óta nem ír ki új trafikpályázatot az állam, ellenben egyre több az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. által pályázat nélkül kijelölt nemzeti dohánybolt az országban. Egy baranyai faluban az önkormányzat árulja a cigarettát.

Noha kilenc budapesti trafik mellett többek között pécsi, szegedi és szombathelyi nemzeti dohányboltokra is ki lehetne írni új koncessziós pályázatot, az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt-nél (NDN) egyelőre nincs napirenden a kérdés. "Csak miniszteri döntést követően vagyunk jogosultak pályáztatással kapcsolatos felhívást közzétenni. Tekintettel arra, hogy társaságunk jelenleg ilyen utasítást nem kapott, így nincs tudomásunk újabb pályáztatási szándékról a koncesszióba adó irányából" - válaszolta a Napi.hu kérdésére az NDN Zrt.

Új trafikpályázatot egyébként már 2015 áprilisa óta nem írt ki a cég, azóta csak spontán kijelöléssel ítélhet oda trafikokat a kiválasztottaknak. Jelenleg a 5334 koncessziós dohánybolt mellett egyre több, összesen már 601 trafik működik "kijelöléses" alapon, főleg falvakban - ahol korábban eredménytelenül zárult a pályázat -, de a már említett nagyvárosokon kívül Vácon, Érden és Sopronban is akad kijelölt trafikos. Ráadásul egyre nő a számuk, hiszen idén januárban még csak 566 ilyen dohánybolt működött az NDN kimutatásai alapján. A kijelölt 601 trafik közül feltűnően sok tartozik a Coop lánchoz. A mindössze 264 lakosú Baranya megyei Erzsébet faluban pedig az önkormányzat tulajdonában lévő Erzsébeti Önkormányzat Nonprofit Kft. árulhatja a cigarettát, de az önkormányzati cég tevékenységei között az alkohol kiskereskedelem és a szerencsejáték is szerepel.

A kijelölés az ND Zrt. saját hatáskörében lezajló folyamat, csak semmire nem kötelező javaslatot kérhetnek az önkormányzatoktól a kijelölt személlyel kapcsolatban, de végül Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt. A kiválasztott trafikos elvileg csak ideiglenesen, az új pályázat kiírásáig árulhat cigarettát, de új pályázat 2015 óta nincs. Fő előnye a kijelölésnek a koncessziós pályázat helyett, hogy az ND Zrt. által kijelölt trafikosnak nem kell vámhatósági engedélyt beszereznie a NAV-tól. Továbbra is bőven akadnak olyan települések az országban, ahol nemzeti dohánybolt és kijelölt árus sincsen. Az eddigi tapasztalatok szerint a zsákfalvakban az idők végezetéig lehetne pályáztatni, akkor sem akadna jelentkező az üzletre. A koncessziós trafikok száma viszont egyre csökken, 2015-ben még 5900 ilyen bolt közül választhattak a dohányosok.

Ugyanakkor a trafikosok jelentős része nem lehet teljesen elégedett, mert a teljesítőképességek között - elsősorban az elhelyezkedés miatt - jelentős különbségek lehetnek, így a működő üzletek akár 40-50 százaléka nehéz helyzetben van. A Napi.hu által találomra megnézett trafikos cégeket: 2017-es eredmények alapján Sopronban találtunk 344 millió forintos forgalom mellett 27 millió forintos nyereséget produkáló boltot, Pécelen 200 millió forintos forgalom 5 millió forint profithoz volt elég, de a budapesti Újlipótvárosban két dohányboltot működtető cég 200 millió forint bevétel mellett 3 millió forintos veszteséget hozott össze.

Az első pályázati körben 7 ezer koncessziós helyet hirdettek meg 2012-ben és 5415 koncessziós hely pályáztatása lett sikeres. A hatodik pályázati körben viszont már csak 66 pályázaton hirdettek ki győztest, 424 településen senki nem akart trafikos lenni. Az államnak új pályázatok kiírása nélkül is folyamatosan emelkednek a trafikosok által befizetett koncessziós díjból származó bevételei. A 2015-ös költségvetés a dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díjából egymilliárd forint bevételre számított, ez 826 millió forint volt a 2014-es büdzsében, ami akkor némileg alultervezettnek tűnt. A 2019-es költségvetés viszont már 1,3 milliárd forint koncessziós díjból származó bevétellel kalkulál.

A nagykereskedő Országos Dohányboltellátó Kft. pedig nyilvános pályázat nélkül kapta meg annak idején a koncessziós jogot arra, hogy ellássa áruval a dohánykiskereskedőket. A törzsbetétek 49 százalékát a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. birtokolja, a többségi tulajdonos pedig a Tabán Trafik Zrt. A monopólium nagyon jövedelmező: tavaly 3,6 milliárd forint nyereséget termeltek, ennek jelentős részét a tulajdonosok osztalék formájában ki is vették a cégből.